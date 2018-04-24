Антонов считает, что попытки переписать историю в политических интересах не прекращаются

ВАШИНГТОН, 24 апреля. / ТАСС /. Попытки переписать историю в политических интересах со стороны тех, кто готов героизировать нацистов, не прекращаются. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов во вторник на приеме в российской дипмиссии по случаю 73-й годовщины встречи советских и американских солдат на Эльбе.

"Не прекращаются попытки переписать историю со стороны тех, кто смотрит на нее с позиций несбывшихся надежд и распинает правду в политических интересах. Исторические экстремисты не прочь поставить жертв и палачей на одну доску, героизировать нацистов", — отметил глава российской дипмиссии.

"Это не только оскорбляет память жертв преступлений нацизма, но и ведет к возрождению радикальных ксенофобских идей. Мы этого не допустим. Будем делать все, чтобы сохранить историческую память для молодого поколения", — заверил посол.

При этом он добавил, что в России всегда будут отдавать дань уважения мужеству «товарищей по оружию», чтить память всех, «кто пожертвовал жизнью в борьбе с самым страшном злом XX века». Дипломат также поприветствовал присутствовавших на приеме ветеранов, заметив, что долг его поколения — «научить своих детей жить, как вы, любить Родину и работать для нее, как это делали вы».

Антонов также отметил, что важность случившейся 73 года назад встречи советских и американских войск трудно переоценить.

Ранее глава российской дипмиссии вместе с ветеранами возложил цветы к памятному знаку «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном.