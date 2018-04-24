Украинские гастарбайтеры пожаловались на отказ поляков платить за работу

Украинские СМИ рассказали о нелегальных мигрантах, которые пытаются найти работу в Польше , однако их «кидают» на деньги, несмотря на обещания легального трудоустройства.

«Найти работу можно прямо на автовокзале Варшавы . Здесь и польские компании-рекрутеры, и посредники-украинцы: они дежурят на обоих выходах с автовокзала. Здесь журналисты познакомились с Александром Шмидом из Черновцов — он возвращается домой. Посредники, которых он нашел в интернете, обещали за 250 евро трудоустроить в Польше, но работу так и не дали. Александр сам нашел подработку на стройке на месяц, но и там его «кинули», не заплатив за работу», — сообщает «Канал 24».

Корреспонденты рассказали и о другом гастарбайтере, которого также обманули в Польше. «Без заработанного остался Петр из Тернополя , который договорился о работе на одной из варшавских строек — но не проработал и месяца, как ему заявили, что фирмы, на которую он работал, не существует», — говорится в материале.

По словам Петра, зарплату в Польше не гарантирует даже официальное трудоустройство.

Корреспондент телеканал решил провести эксперимент, и нашел в интернете компанию по трудоустройству украинцев в Польше. Журналист сделал вид, что хочет заработать за границей. Первое агентство не собиралось брать деньги до заключения договора, однако другая фирма вот вторая хотела взять с него деньги для «трудоустройства».

«Общая стоимость услуг по получению визы и трудоустройству — 135 долларов. 110 долларов оплачиваются по факту получения документов на руки. В Варшаве наш человек встречает всю группу, там происходит окончательный расчет, на следующий день группа направляется к работодателю», — рассказали в агентстве.

При этом ответственности за неподписание трудового договора эта фирма не несет. Если работодатель откажет, деньги она не вернет.