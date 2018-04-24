Накануне Дня Победы ветерана войны чуть не убили в рижской больнице

Латвия. РИГА , 24 апр — РИА Новости . Ветерана Великой Отечественной войны, освободителя Риги, инвалида первой группы с ампутированными ногами Николая Гонаровича с подозрением на инсульт и без сознания дважды выписывали из Клинической больницы имени Страдыня, сообщает Sputnik

Об этом рассказал внучатый племянник его бывшей жены Дмитрий Чубуков в Facebook. Он попросил максимально распространить информацию о вопиющем случае.

Ветерана с подозрением на инсульт дважды выписали из больницы с формулировкой «Пациент не жалуется, чувствует себя удовлетворительно». Жалоб пациент действительно не высказывал, потому что находился без сознания.

В третий раз — после длительных переговоров с администрацией — Николая Гонаровича все-таки согласились положить в больницу. Факт инсульта и инфекции подтвердился, и «вдруг выяснилось», что пациент находится в крайне тяжелом состоянии.

Николай Николаевич Гонарович — одинокий ветеран 1923 года рождения (94 года). Так как у него не осталось близких родственников, за ним постоянно ухаживают социальные работники, которые относятся к нему с вниманием и заботой.

"Даже в своем возрасте и состоянии здоровья Николай Гонарович умудрился сохранить ясность рассудка и трезвость суждений", — пишет Дмитрий Чубуков. Он не часто виделся с ветераном, но всегда прислушивался к его мнению.

Вечером 16 апреля Николаю Николаевичу стало плохо. Социальный работник Игорь распознал признаки инсульта.

Скорая помощь не хотела брать ветерана, ссылаясь на почтенный возраст, но Игорю удалось уговорить врачей отвезти Гонаровича в больницу.

После ночи в приемном покое Николаю Николаевичу не стало лучше — к утру 17 апреля он едва говорил.

Несмотря на это его выписали. Дома Николай Николаевич потерял состояние окончательно. Соцработники пытались привести его в чувство, но безуспешно.

Добиться приезда скорой помощи удалось только 18 апреля. Работники скорой сначала говорили, что он просто спит, но разбудить ветерана не получалось. В больницу он попал без сознания.

В приемном покое Николая продержали несколько часов и снова выписали.

Дмитрий Чубуков узнал об этой проблеме случайно и сразу приехал. Когда он вызвал скорую, опять пришлось уговаривать врачей забрать ветерана в больницу.

В приемном покое Николая Николаевича встретили словами «О, опять этого безногого привезли».

Понимая, что ветерана опять сейчас просто выпишут, Чубуков отправился ругаться с администрацией больницы.

"Честно говоря, во время разговора с заместителями главврача (говорил с Янисом Вилманисом) я подумал, что мир сошел с ума", — пишет Чубуков.

Янис Вилманис утверждал, что в больнице всего восемьсот мест, поэтому пациента выписывают, если врачи констатируют, что срочная помощь не нужна.

Чубуков напомнил, что Гонарович — участник Второй мировой войны, а на носу 9 мая, и пригрозил администрации больницы скандалом. Для ветерана мгновенно нашлось место в отделении нефрологии, ему сделали все возможные анализы и назначили лечащего врача.

Факт инсульта и инфекции подтвердился, медперсонал приступил к лечению пациента, который находился в крайне тяжелом состоянии. Лечащий врач Николая удивилась, почему больного так поздно привезли на лечение.

"Ну, теперь я не знаю, что можно для Николая сделать. После инсульта важны первые часы, когда можно человеку помочь. Мы будем его поддерживать, сколько сможем", — подчеркнула она.

Когда Чубуков навестил больного вчера, ни лечащего врача, ни ее заместителя на месте не было, а медсестра судорожно пыталась привести пациента хоть в какой-то порядок.

"Отсюда вывод — персонал больницы Страдыня делает что-то только в том случае, если на них смотрят либо если на них давят. По-человечески или хотя бы профессионально отнестись к пациенту, который не может постоять за себя — это не про них", — заключил Чубуков.

Он понимает, что Николаю Гонаровичу помочь уже, скорее всего, невозможно.

"Все, что врачи могли НЕ сделать — они НЕ сделали. Теперь уже поздно — мир лишился еще одной ясной головы. Но я не считаю возможным оставить эту ситуацию без последствий. Если человека с инсультом и без сознания кладут в больницу только под угрозой политического скандала — это уже не больница, это уже не врачи", — подчеркнул Чубуков.

Он отметил, что на месте ветерана может оказаться любой.

"Никто не может поручиться, что за Вас всегда будет кому заступиться. А с такой политикой в ведущей больнице Латвии любой одинокий человек, который не может постоять за себя из-за состояния здоровья, обречен на смерть", — пишет Чубуков.

Он уже подал жалобу в Инспекцию здоровья, готовит заявления в полицию, прокуратуру , возможно, и в другие структуры.

"Если есть юристы, которым не все равно, которые готовы сопровождать данное дело на добровольных началах — полагаю, что в итоге все население Латвии будет таким юристам искренне благодарно", — подчеркнул Чубуков.

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