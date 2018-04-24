Жители посёлка в Архангельской области решили «накраудфандить» денег на клуб и музей

Поселок Поча находится на территории Кенозреского национального парка. Поселок молодой — в следующем году ему исполняется 60 лет. В этом поселке раньше жили лесозаготовители. Спустя какое-то время лес вырубили, предприятия обанкротились, а люди остались здесь жить.

Мечта жителей Почи — отреставрировать здание бывшего детского сада и обустроить в нем «Привал лесоруба». В этом доме будет находиться сельский клуб, музей посёлка, «пионерский клуб» и просторная гостиная. По задумке жителей это сможет привлечь туристов, и поселок заживет новой жизнью.

Общая площадь здания — 360 квадратных метров. Весь проект в целом стоит 850 тысяч рублей. Но жители Почи — столяры, электрики, печники — готовы строить дом бесплатно, своими силами. Стартовый капитал в 100 тысяч рублей уже есть. Поэтому жители открыли краудфандинговый проект на сайте Planeta.ru. Теперь помочь сельчанам сможет любой желающий.

В зависимости от суммы, которую перевел человек, ему полагается какое-либо вознаграждение. Например, переведя 200 рублей, можно получить открытку, а переведя 16 000 рублей — провести выходные в Поче на двух человек. В этот лот также включена экскурсия и развлекательная программа.

Кроме этого, в качестве вознаграждений за пожертвования есть наборы шоколада и чая, магниты, пледы, кружки, варежки, покрывала, половики и шали.

Если сбор средств пройдет успешно, то здание откроется уже в октябре, а в феврале 2019 года сельчане проведут обширную праздничную программу в честь юбилея поселка.

За день 15 человек уже перевели на создание проекта 7505 рублей. По правилам Рlaneta.ru проект считается успешным, если соберет более 50% от нужной суммы. Сбор средств будет продолжаться два месяца.