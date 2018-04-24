Ротонду на набережной Волгограда будут спасать от обрушения, как ГДЮЦ

Ремонтировать полуразвалившуюся ротонду на центральной набережной Волгограда будут в два этапа. На первом рабочие приведут в порядок внешний вид беседки. С этим компания «Приволжтрансстрой» должна управиться к чемпионату. На втором этапе пройдут более основательные работы. Рабочим предстоит укрепить грунт и подпорные стенки, которые за 66 лет успели разъехаться в стороны на 30 сантиметров.

В эти дни ротонда на центральной набережной Волгограда стоит в строительных лесах. Рабочие уже демонтировали боковую лестницу и балясины. Эксперты изучают состояние ротонды, которая с 1952 года ни разу капитально не ремонтировалась.

— Сегодня эксперты занимаются изучением потерь на ротонде, которые произошли за 66 лет, которые она существует, — рассказал V1.ru генеральный директор компании «Приволжтрансстрой» Владимир Иващенко . — Смотрим основание, фундаменты. Уже сейчас можно сказать, что меры придется предпринимать очень серьезные. Сама ротонда в достойном состоянии, а вот цемент в фундаментах подпорных стенок, которые построены после Сталинградской битвы из всего, что было в распоряжении — красный и силикатный кирпич, бутовый камень — почти полностью вымыт.

Сейчас эксперты исследуют состояние беседки с 66-летней историей

По словам главы компании-подрядчика, реконструкция ротонды пройдет в два этапа. На первом в порядок приведут саму беседку — от верха до нулевой отметки. С этим «Приволжтрансстрою» нужно успеть к предстоящему чемпионату мира. Ротонда, задуманная в 50-х годах как логическое завершение набережной, должна встретить гостей мундиаля полностью восстановленной и белоснежной. Подпорные стенки и фундамент на время мундиаля, скорее всего, спрячут за строительной сеткой. Укреплять основу под ротондой будут на втором этапе.

— До конца картина еще не ясна, но уже процентов на 90 видно, что придется разбирать старые фундаменты подпорных стенок и заливать их бетоном. Водой вымыло реально весь цемент, под фундаментом обнаружены пустоты. Подпорные стенки потеряли в гиометрии до 30 сантиметров — они и вниз просели, и уклон ушел от первоначального положения примерно на это расстояние. Будем делать новые фундаменеты.

Уцелевшие балясины постараются восстановить, большинство из них буквально рассыпаются в руках

Владимир Иващенко не исключает, что на втором этапе придется укреплять грунт. Сделано это будет по тому же принципу, как и в городском детско-юношеском центре. Сначала строители пробурят скважины, а затем под ротонду и на склоны под высоким давлением закачают цемент.

Балясины с ротонды по возможности постараются восстановить. Те, которые реставрации уже не подлежат, заменят на новые.

— Будем делать слепки по сохранившимся балясинам, — говорит глава «Приволжтранссстроя». — Те, которые утеряны полностью, будем отливать заново. На самом деле, за 66 лет влага сделала свое дело — некоторые балясины сегодня буквально разрушаются в руках.

Рабочим предстоит укрепить грунт порцией цемента

В процессе реконструкции рабочие откроют и таинственные кованные двери под ротондой. Глядя на них с большим интересом, в Волгограде выросло не одно поколение горожан.

— За железными дверьми, на самом деле, не находится ничего особенного. Там расположена трансформаторная подстанция, от которой питаются фонари на набережной. Замену трансформатора, которому уже больше 50 лет, проведут параллельно с ремонтом ротонды.

Капитальный ремонт ротонды на набережной обойдется муниципальному предприятию «Волгоградзеленхоз» в 9 миллионов 797 тысяч 800 рублей. По условиям контракта завершить реконструкцию «Приволжтрансстрой» должен в октябре этого года.