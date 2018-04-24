«СИБЕР» участвует в строительстве стрелкового учебного центра в Приморье

Холдинг «СИБЕР», китайская компания DeWe Group и автономная некоммерческая организация «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» (АНО «АПИ») подписали во Владивостоке меморандум по проекту строительства учебного стрелкового центра. В перспективе на базе объекта планируется сформировать туристический кластер.

В рамках соглашения планируется строительство современного учебного стрелкового центра в Артемовском городском округе. На базе центра будет проводиться подготовка специалистов частных охранных структур и подразделений безопасности, а также организация учебно-спортивных мероприятий по пулевой и практической стрельбе. Кроме того, центр станет площадкой для популяризации военно-технических видов спорта и развития военного туризма.

«Учитывая высокий спрос на подобные стрелковые тренировочные центры, а также недостаточное на сегодняшний день количество высококачественных услуг в данной сфере, проект является весьма перспективным. Он позволит применить наши профессиональные компетенции и опыт в сфере безопасности для привлечения внимания, как со стороны специалистов, так и со стороны обычных граждан, к актуальным разработкам Ростеха, а также будет способствовать развитию туризма и международного сотрудничества в гражданской сфере», — отметил генеральный директор АО «СИБЕР» Владимир Капыш.

По условиям подписанного меморандума, в рамках реализации проекта «СИБЕР» обеспечит консалтинговые и охранные услуги, а также помощь в оформлении необходимых разрешительных документов и лицензий. Кроме того, российский холдинг предложит программы стрелковой подготовки и высококвалифицированных инструкторов с опытом обучения специалистов в сфере охраны с применением спортивного, служебного и боевого оружия. Планируется, что на базе стрелкового комплекса будет создана специализированная учебная организация для профессиональной подготовки частных охранников и сотрудников ведомственной охраны.

«Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» будет оказывать поддержку в части, касающейся продвижения проекта на территории Свободного Порта Владивосток и привлечению китайских туристов.

Китайские партнеры станут основными инвесторами высокотехнологичного стрелкового комплекса, будут отвечать за его формирование и разработку проектного решения.