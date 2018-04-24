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«СИБЕР» участвует в строительстве стрелкового учебного центра в Приморье
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«СИБЕР» участвует в строительстве стрелкового учебного центра в Приморье 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Холдинг «СИБЕР», китайская компания DeWe Group и автономная некоммерческая организация «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» (АНО «АПИ») подписали во Владивостоке меморандум по проекту строительства учебного стрелкового центра. В перспективе на базе объекта планируется сформировать туристический кластер.
В рамках соглашения планируется строительство современного учебного стрелкового центра в Артемовском городском округе. На базе центра будет проводиться подготовка специалистов частных охранных структур и подразделений безопасности, а также организация учебно-спортивных мероприятий по пулевой и практической стрельбе. Кроме того, центр станет площадкой для популяризации военно-технических видов спорта и развития военного туризма.
В центре будет использоваться стрелковое оружие, производимое предприятиями Госкорпорации Ростех: Концерном «Калашников», НПО «Высокоточные комплексы» и «Тульским оружейным заводом». В перспективе на базе центра планируется сформировать туристический кластер, куда будут приезжать на стрельбы и для участия в мероприятиях военно-технической направленности туристы, в частности, из Китая. Как отметили в пресс-службе «СИБЕРа», создаваемый стрелковый центр станет важным дополнением к развлекательно-спортивному кластеру «Приморское кольцо», который планируется построить в ближайшем будущем.
«Учитывая высокий спрос на подобные стрелковые тренировочные центры, а также недостаточное на сегодняшний день количество высококачественных услуг в данной сфере, проект является весьма перспективным. Он позволит применить наши профессиональные компетенции и опыт в сфере безопасности для привлечения внимания, как со стороны специалистов, так и со стороны обычных граждан, к актуальным разработкам Ростеха, а также будет способствовать развитию туризма и международного сотрудничества в гражданской сфере», — отметил генеральный директор АО «СИБЕР» Владимир Капыш.
По условиям подписанного меморандума, в рамках реализации проекта «СИБЕР» обеспечит консалтинговые и охранные услуги, а также помощь в оформлении необходимых разрешительных документов и лицензий. Кроме того, российский холдинг предложит программы стрелковой подготовки и высококвалифицированных инструкторов с опытом обучения специалистов в сфере охраны с применением спортивного, служебного и боевого оружия. Планируется, что на базе стрелкового комплекса будет создана специализированная учебная организация для профессиональной подготовки частных охранников и сотрудников ведомственной охраны.
«Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» будет оказывать поддержку в части, касающейся продвижения проекта на территории Свободного Порта Владивосток и привлечению китайских туристов.
Китайские партнеры станут основными инвесторами высокотехнологичного стрелкового комплекса, будут отвечать за его формирование и разработку проектного решения.
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