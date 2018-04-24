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Минздрав считает возврат курилок в аэропорты противоречащим Конституции
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Минздрав считает возврат курилок в аэропорты противоречащим Конституции 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
Минздрав России заявил, что возврат курилок в аэропорты будет противоречить Конституции страны.
«Реализация нововведений может повлечь за собой нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в помещениях аэропортов, что противоречит положениям статьи 55 Конституции Российской Федерации», — сообщила пресс-служба министерства.
Ранее, как сообщало «РИА Новости», в комитете Госдумы по транспорту и строительству поддержали законопроект о возможности организации в российских аэропортах зон для курения и рекомендовали принять его в первом чтении. При этом комитет по охране здоровья, назначенный профильным по проекту, рекомендовал доработать текст инициативы во избежание внутренней несогласованности норм, указанных в документе.
В Минздраве отметили, что результаты международных исследований, проведенных в крупных аэропортах, свидетельствуют о том, что уровень загрязнения воздуха опасными твердыми микрочастицами размером меньше 2,5 микрометров, выделяющимися при курении, в 14 раз выше в помещениях рядом с курительными комнатами, чем в аэропортах, где курение запрещено. Министерство подчеркивает, что это говорит о значительном токсичном воздействии табачного дыма за пределами курительных комнат.
«Помимо этого, по данным Международной конфедерации обществ потребителей, исследование, проведенное в курительных комнатах в российском аэропорту Шереметьево до их демонтажа, показало, что уровень загрязнения твердыми микрочастицами в помещениях рядом с курительными комнатами в 4-6 раз превышал уровень, рекомендованный стандартом качества воздуха Всемирной организации здравоохранения, а в самой курительной комнате — в 55 раз», — указывает Минздрав России.
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