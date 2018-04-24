Ещё
Эксперт рассказал о последствиях появления курительных комнат в аэропортах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня

Эксперт рассказал о последствиях появления курительных комнат в аэропортах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Потребление табака в России вырастет после открытия курилок в аэропортах России, считает член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков.
Ранее стало известно, что в комитете Госдумы по транспорту и строительству поддержали законопроект о возможности организации в российских аэропортах зон для курения и рекомендовали принять его в первом чтении.
"Конечно, законопроект направлен на то, чтобы расширить места, где курение табака будет разрешено, поэтому итогом всего этого, естественно, будет увеличение распространенности потребления табака", — рассказал Зыков.
Он отметил, что подобный законопроект уже был в 2014-2015 годах, но тогда правительство РФ не согласовало его. Сейчас законопроект поддержал только комитет по транспорту и строительству, свое заключение еще должен составить комитет по охране здоровья, который является профильным в этом вопросе.
"Если мы касаемся транспорта, то странно слышать, что предлагают такое послабление закона, в связи с тем что якобы это увеличит пассажиропоток. Это не так, потому что никакого увеличения, как показывает мировая практика, не бывает от этого. Зависимости наличия курилок и увеличения пассажиропотока нет, поэтому даже в экономическом плане никаких привилегий не будет", — добавил Зыков.
РИА Новости: последние новости
Министр разведки Израиля усомнился, что Россия передаст Сирии С-300 Совет Европы без взносов России и Турции продержится до конца года Правительство Севастополя подало иск на главу заксобрания города
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ391
Совет Европы пригрозил наказать Россию274
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии34
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»89
«Газпром» готов «добить Украину»60
Видео
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение