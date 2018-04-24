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Минтруд предложил упростить порядок ведения трудовых книжек
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Минтруд предложил упростить порядок ведения трудовых книжек 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минтруд предложил упростить правила ведения трудовых книжек, в частности, предусматривается возможность для работодателя не знакомить работника с вносимыми записями в трудовую книжку. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, распространенном во вторник.
Ведомство сообщает, что разместило для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект приказа «О порядке ведения и хранения трудовых книжек», который со временем заменит действующие в настоящее время правила.
"В соответствии с предлагаемыми изменениями, работодателю не надо будет знакомить работника под роспись в личной карточке с каждой вносимой в трудовую книжку записью. Также в новых правилах предусматривается отмена обязанности скреплять сургучной печатью или опломбировывать приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них", — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, работодателю будет предоставлена возможность при увольнении работников заверять записи в трудовой книжке не только печатью организации, но и печатью кадровой службы.
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