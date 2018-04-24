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Топ‐менеджер «Газпрома» рассказал о финансировании «Северного потока‐2»
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Топ‐менеджер «Газпрома» рассказал о финансировании «Северного потока‐2» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Все фазы финансирования «Северного потока‐2» осуществляются в назначенный срок в соответствии с договоренностями с западными партнерами. Об этом сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, передает РИА «Новости».
У нас вместе с нашими западными партнерами есть план по организации финансирования, который предусматривает различные ситуации. Описывать эти ситуации я считаю неправильным и ненужным. Но то, что было намечено, все фазы финансирования осуществляются в точно намеченный срок
Александр Медведев.
Медведев отметил, что Россия будет следовать русской пословице «не буди лихо, пока оно тихо». По его словам, компания проекта выполнила свою работу на самом высоком уровне, передает «Газета.ru».
Зампред также сообщил. что в 2018 году «Газпром» побьет рекорд поставок голубого топлива в Европу, передает сайт «Утро.ру». Он отметил, что у компании есть подтвержденные запасы газа, есть транспорт, а также идет продумывание новых транспортных маршрутов. Если Европа заявит о потребностях в российском газе, «Газпром» будет готов подписать нужные контракты. Но в таком случае запросто могут понадобиться новые газотранспортные проекты — «Северный поток-3» или другой подобный проект, передает ИА Nation News.
Единственным акционером «Северного потока-2» является «Газпром». Есть европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Они взяли на себя обязательство суммарно профинансировать проект на 50% — то есть по 950 миллионов евро каждая. «Газпром» предоставит остальные 4,75 миллиарда евро.
Ранее стало известно, что «Газпром» может построить крупный газоперерабатывающий завод на Балтике. Он сможет обрабатывать до 45 миллиардов кубометров газа в год.
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