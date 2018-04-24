Сенатор Владимир Круглый: можно обойтись без запрета импорта лекарств

Запрет на ввоз лекарств из США не нужно включать в число ответных мер, которые могут быть предусмотрены законопроектом об антисанкциях. Это может принести больше вреда гражданам России , чем тем компаниям, против которых будут введены ограничения, считает член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

«Моя точка зрения — что лекарственные препараты можно не включать в антисанкции и обойтись запретом ввоза других категорий товаров. Нам надо учитывать возможные последствия для своих граждан, ведь это может коснуться большого количества пациентов», — сказал сенатор « Парламентской газете ».

По его словам, несмотря на то что в законопроекте используется «достаточно мягкая формулировка», в случае его принятия может попасть под запрет широкий спектр импортируемых медицинских препаратов. И даже если в России производятся их аналоги, не все они подойдут пациентам.

«Многие люди принимают какие-то препараты много лет. Как они среагируют на отмену? Ведь речь идёт о тяжелобольных людях и о жизнеугрожающих ситуациях. Недаром многие пациентские организации призывают не спешить с принятием этого законопроекта в той форме, в которой он сейчас обсуждается», — отметил Круглый.