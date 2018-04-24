Сенатор Владимир Круглый: можно обойтись без запрета импорта лекарств 

Запрет на ввоз лекарств из США не нужно включать в число ответных мер, которые могут быть предусмотрены законопроектом об антисанкциях. Это может принести больше вреда гражданам России, чем тем компаниям, против которых будут введены ограничения, считает член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.
«Моя точка зрения — что лекарственные препараты можно не включать в антисанкции и обойтись запретом ввоза других категорий товаров. Нам надо учитывать возможные последствия для своих граждан, ведь это может коснуться большого количества пациентов», — сказал сенатор «Парламентской газете».
По его словам, несмотря на то что в законопроекте используется «достаточно мягкая формулировка», в случае его принятия может попасть под запрет широкий спектр импортируемых медицинских препаратов. И даже если в России производятся их аналоги, не все они подойдут пациентам.
«Многие люди принимают какие-то препараты много лет. Как они среагируют на отмену? Ведь речь идёт о тяжелобольных людях и о жизнеугрожающих ситуациях. Недаром многие пациентские организации призывают не спешить с принятием этого законопроекта в той форме, в которой он сейчас обсуждается», — отметил Круглый.
Согласно законопроекту, который был внесён в Госдуму 13 апреля в ответ на американские санкции против России, Правительство получит право по решению президента запрещать или ограничивать импорт из определённых стран алкоголя, табака, сельхозпродукции и лекарств, а также приостанавливать сотрудничество в некоторых отраслях экономики. Комитет Совета Федерации по социальной политике 24 апреля подготовил отзыв на инициативу, в котором призвал доработать её в части возможности запрещать ввоз определённых лекарственных препаратов.