Депортация за репост. Студентку из Зимбабве осудили в России за религиозный ролик

Студентку нижегородского вуза высылают из России Зимбабве за незаконный репост. Во «ВКонтакте» она якобы поделилась записью с призывом пойти на концерт госпела. Суд посчитал это миссионерской деятельностью, которой нельзя заниматься иностранцами с туристической визой. «360» узнал, кто заступился за студентку и какая судьба ее ждет.

Депортация с отсрочкой

Гражданку Зимбабве Кудзай Нямаребву, которая учится в Приволжском исследовательском медицинском университете, депортируют из‐за незаконной миссионерской деятельности. Девушке осталось учиться всего два месяца.

В феврале 2018 года Сормовский районный суд Нижнего Новгорода суд впервые рассмотрел дело студентки, признал ее виновной и назначил наказание в виде административного штрафа в пять тысяч рублей и депортации на родину, рассказал «360» глава пресс-службы вуза Алексей Никонов . Решение первой инстанции обжаловали в Нижегородском областном суде. За африканку заступилось руководство университета.

Мы ходатайствовали, чтобы ей дали возможность доучиться, учитывая, что она уже на шестом курсе. Исполнение приговора отсрочили до июня этого года, когда она получит диплом и вместе с остальными иностранными студентами, завершающими обучение, покинет Россию

— Алексей Никонов.

Никонов подчеркнул, что в вузе не обладают информацией о религиозной деятельности Кудзай, поскольку это находится вне их компетенции. Девушка ни с кем не конфликтовала и жалоб на нее в администрацию университета не поступало. Представитель учебного заведения допустил, что на странице девушки в соцсети мог появиться некий контент, что и послужило причиной судебных разбирательств.

«Мы уже более 20 лет обучаем иностранных граждан и знаем, как с ними взаимодействовать. Как только они приезжают, с ними проводят разъяснительную беседу, рассказывают о правилах проживания [в России] и особенностях законодательства. Они прекрасно знают, чего нельзя делать. Видимо, здесь дошло до крайности, раз к ней возникли претензии», — заключил Никонов.

В интервью сетевому изданию «НН.ру» представитель вуза Алексей Никонов рассказал, что речь идет не об одной посте, а о нескольких. Также он уточнил, что несколько дней назад девушка пропала: не посещала лекции и практические занятия, игнорировала звонки из деканата.

«Все иностранцы обязаны стоять на миграционном учете по месту пребывания, проживать только в общежитии, к примеру. За нарушение правил пребывания иностранцев в России действительно возможно выдворение, но мы делаем все возможное, чтобы этого не допустить», — сообщил руководитель пресс-службы.

Туристам нельзя

«360» удалось пообщаться с пресс-секретарем нижегородского религиозного центра «Посольство Иисуса». Собеседница пояснила, что в 2012 году Кудзай приехала из Зимбабве, где 80% населения — протестанты. Так как «Посольство Иисуса» — самая большая протестантская церковь в Нижнем Новгороде, студентка пришла именно туда.

Представитель центра уточнила, что поводом для судебного разбирательства послужило не приглашение на концерт, как отмечается в СМИ, а приглашение друзей на молодежную вечеринку, организованную студентами-христианами.

«В 2018 году Кудзай снялась в ролике и пригласила друзей на вечеринку, организованную студентами-протестантами. Но вечеринка была молодежной! Ни слова о церкви или проповедях. После этого был суд. Кудзай приговорили к выплате штрафа и депортации. Суд дал послабление и разрешил уехать 30 июня, чтобы она могла доучиться», — рассказала собеседница.

Недавно выяснилось, что Кудзай когда-то перепостила на свою стену ролика, где выпускница ее же вуза рассказывала о том, как религия изменила ее жизнь. Но, по словам пресс-секретаря, в ролике не было проповедей, призывов идти в церковь или пропаганды протестантства.

«На прошлой неделе в общежитие приехали полицейские и сотрудники спецслужб. Она там сидела три часа, где ей говорили о депортации за этот репост. Что снова будет суд и за это ее хотят выдворить», — добавила собеседница.

Студентке из Зимбабве вменяют, что она приехала по учебной визе, поэтому не может заниматься миссионерством. Однако, подчеркнула пресс-секретарь, Кудзай не занималась миссионерством, а просто поделилась чужим, не пропагандистским роликом на своей странице.

«Но она просто сделала репост на свою страницу. Это что, миссионерская деятельность? Если это — закон Яровой, который работает против терроризма, то почему он работает против протестантский общин?» — заявила пресс-секретарь.

По ее словам, все члены общины поддерживают студентку, которая переживает из-за ожидающего ее очередного судебного разбирательства.

Какое впечатление складывается у иностранной молодежи о России? Захотят ли они в будущем приехать сюда, чтобы учиться? Особенно накануне чемпионата мира, когда сюда приедет множество протестантов. Они захотят прийти в церковь, и что им скажут? «У вас туристическая виза, вам нельзя ходить в церковь?»

— пресс-секретарь «Посольства Иисуса».