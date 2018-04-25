RAEX подтвердило рейтинг Бест Эффортс Банка на уровне «ruА-»

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Бест Эффортс Банка на уровне «ruA-» со «стабильным» прогнозом.

Рейтинг обусловлен удовлетворительными оценками бизнес-профиля и корпоративного управления, отсутствием ссудного портфеля и внебалансовых обязательств, благодаря чему нормативы достаточности капитала находятся на высоком уровне, а также сильной ликвидной позицией.

Удовлетворительная оценка бизнес-профиля отражает сильные позиции банка в очень узкой и волатильной нише финансового рынка, уязвимой к макроэкономическим параметрам и изменению регулирования деятельности профучастников РЦБ. Агентство считает конкурентным преимуществом банка частичную аллокацию издержек, а также функций корпоративного управления и риск-менеджмента на материнскую структуру. Инвестиционный период в жизненном цикле банка завершен, но агентство отмечает сохранение слабой операционной эффективности, а также слабую франшизу банка.

Клиентская база является недостаточно широкой, а темпы прироста чистых комиссионных доходов заметно ниже заложенных в первоначальную стратегию развития из-за сокращения количества профессиональных участников российского РЦБ в 2015—2017 годах. По мнению агентства, потенциал роста комиссионных доходов ограничен в силу доминирования на РКО небольших клиентов, ужесточения регулирования деятельности профучастников при одновременном наличии макроэкономических ограничений для активного роста клиентских операций или доходов от арбитражных операций самого банка.

Агентство обращает внимание, что рейтинг может быть понижен, если динамика чистых комиссионных доходов и финансового результата будут отличаться от заложенных в бизнес-план. Банк узко специализирован на волатильной нише финансового рынка, в связи с чем агентство отмечает наличие повышенных стратегических рисков бизнес-модели в условиях отсутствия формализованных документов, регламентирующих долгосрочные приоритеты развития после 2018 года.