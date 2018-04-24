В России зафиксирован резкий рост поставок контрафактных товаров

В борьбе с валом подделок накануне чемпионата мира по футболу-2018 ФТС России готова заручиться поддержкой со стороны китайских коллег.

В прошлом году российские таможенники выявили свыше 10 миллионов единиц контрафактной продукции. При этом ущерб, который мог бы быть нанесен правообладателям, оценивается в 4,5 миллиарда рублей. Однако в этом году размах куда больше. Только за первый квартал выявлено свыше 5 миллионов единиц подделок, а сумма возможного ущерба оценивается в 2,4 миллиарда. То есть всего за три месяца таможня обеспечила полугодовой прошлогодний показатель.

При этом перечень товаров, которые предпочитают подделывать предприимчивые дельцы, довольно обширен. В первую очередь это одежда, обувь, автозапчасти, текстиль, бижутерия, сувенирная продукция, продукты и так далее.

Но есть и нюансы, связанные с грядущим ЧМ-2018. Как пояснил начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергей Шкляев , таможенники на пункте пропуска в Калининграде недавно столкнулись с тем, что обнаружили логотип FIFA на упаковках с импортными помидорами. Как это могло помочь в продаже томатов — неизвестно, но факт есть факт. «Если же говорить о контрафакте, связанном с незаконным использованием символики ЧМ-2018, то только за первые три месяца этого года был пресечен ввоз в страну более 40 тысяч единиц подделок, — отметил представитель таможни. — При этом виден резкий рост такого рода попыток».

Российские таможенники обнаруживают поддельный логотип FIFA даже на упаковках с помидорами