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В России зафиксирован резкий рост поставок контрафактных товаров
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В России зафиксирован резкий рост поставок контрафактных товаров 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В борьбе с валом подделок накануне чемпионата мира по футболу-2018 ФТС России готова заручиться поддержкой со стороны китайских коллег.
В прошлом году российские таможенники выявили свыше 10 миллионов единиц контрафактной продукции. При этом ущерб, который мог бы быть нанесен правообладателям, оценивается в 4,5 миллиарда рублей. Однако в этом году размах куда больше. Только за первый квартал выявлено свыше 5 миллионов единиц подделок, а сумма возможного ущерба оценивается в 2,4 миллиарда. То есть всего за три месяца таможня обеспечила полугодовой прошлогодний показатель.
При этом перечень товаров, которые предпочитают подделывать предприимчивые дельцы, довольно обширен. В первую очередь это одежда, обувь, автозапчасти, текстиль, бижутерия, сувенирная продукция, продукты и так далее.
Но есть и нюансы, связанные с грядущим ЧМ-2018. Как пояснил начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергей Шкляев, таможенники на пункте пропуска в Калининграде недавно столкнулись с тем, что обнаружили логотип FIFA на упаковках с импортными помидорами. Как это могло помочь в продаже томатов — неизвестно, но факт есть факт. «Если же говорить о контрафакте, связанном с незаконным использованием символики ЧМ-2018, то только за первые три месяца этого года был пресечен ввоз в страну более 40 тысяч единиц подделок, — отметил представитель таможни. — При этом виден резкий рост такого рода попыток».
Российские таможенники обнаруживают поддельный логотип FIFA даже на упаковках с помидорами
Особую надежду российская таможня возлагает на сотрудничество со своими китайскими коллегами. Не секрет, что основной вал подделок идет в том числе и из подпольных мастерских, расположенных в Поднебесной. «С начала марта и до окончания чемпионата мира по футболу нами запланированы совместные мероприятия с коллегами из Главного таможенного управления КНР», — пояснил Шкляев. По его словам, были проведены уже две встречи, на которых достигнуты договоренности о координации совместных действий по пресечению контрабанды в Россию. Особое внимание будет уделяться не только дальневосточному региону РФ, но и таким направлениям, как Казахстан и Киргизия.
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