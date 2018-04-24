Ещё
Buzina.org: Имя твое будет известно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня

Buzina.org: Имя твое будет известно 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
21 апреля по инициативе общественной организации «Сила добра» и неравнодушные киевляне решили привести в порядок одно из захоронений в Святошинском районе Киева.
Те, кто знаком с историей освобождения украинской столицы, знают, что в начале ноября 1943 года особенно упорные бои за город шли в районе Святошино. Именно там, на шоссе Киев-Житомир, которое было перекрыто фашистскими танками и артиллерией, проходил последний оборонительный рубеж гитлеровской армии, который прикрывал подступы к Киеву. Враг всеми силами пытался удержать позиции в этом стратегически важном районе, оказывая яростное сопротивление. Но 4 и 5 ноября советским войскам удалось прорвать оборону противника и войти в город. По сохранившимся свидетельствам очевидцев — жителей поселка Святошино, первыми в город со стороны Лютежского плацдарма вошли разведчики. Жители одного из домов увидели в окно, как через их двор, в сторону огорода идет парень лет 22-24, с автоматом наперевес. Зная, что неподалеку в траншее засели фашисты, хозяин дома крикнул ему: «Не йди! Там німці!» Но парень — то ли не раслышав слов, то ли не понимая по-украински — широко улыбнулся ему в ответ и, махнув рукой, зашагал дальше. В следующую минуту он упал, как подкошенный — просвистевшая со стороны траншеи разрывная пуля попала ему в голову. Прямо там, в одном из дальних углов огорода, местные жители и похоронили парня, завернув тело в шинель. В карманах шинели обнаружили нехитрый солдатский скарб — две луковицы, несколько десятков патронов, комсомольский билет и письма. Документы было решено отправить родным.
Рассказывают, что вместе с солдатом в могиле была похоронена маленькая девочка, которая погибла тогда же от взрыва снаряда. Позднее, на этом месте появился гранитный памятник с высеченным на нем солдатским профилем, надписью «Имя твое неизвестно» и табличкой: «Здесь похоронен солдат-разведчик, первым ступивший на территорию Святошино. Погиб 5.11.43 г. в возрасте 22-24 лет, уроженец Средней Азии».
Все последующие годы местные жители постоянно ухаживали за могилой, приносили цветы, оставляли у подножия памятника конфеты. Но три года назад захоронение подверглось атаке так называемых активистов. Правда, уничтожить с первой попытки его не удалось — в августе 2015-го вандалы откололи часть стелы. В мае 2016-го, накануне Дня Победы, памятник был расколот на несколько частей, и летом того же года разрушен полностью. Тогда же, по сообщениям СМИ, коммунальщики и чиновники из департамента благоустройства и сохранения природной среды пообещали заняться проверкой факта вандализма и восстановить памятник. Правда, делать это в государстве, где война с памятниками ведется на государственном уровне в рамках закона о декоммунизации страны — занятие хлопотное и бессмысленное. Если даже у Вечного Огня волонтерам приходится охрану выставлять, то что уж говорить о скромном захоронении на окраине города?
Вместо разрушенной стелы — маленькая плита с надписью «невідомий солдат», рядом — гора строительного мусора, пустые бутылки и упавшие ветки деревьев — так выглядела могила еще вчера. Сегодня она полностью очищена от мусора, вокруг захоронения появились цветы и деревья, а на гранитную плиту легли красные гвоздики.
По словам активистов движения «Сила добра», нет гарантий, что атаки на памятник не возобновятся. Но, не смотря ни на что, они продолжат ухаживать за могилой и планируют установить новую стеллу. А еще — начать поиск родных погибшего разведчика и похороненной вместе с ним девочки, чтобы узнать их имена и восстановить один из трагических эпизодов в большой истории войны, которая для нас навсегда останется Великой Отечественной, и о героях которой мы обязаны помнить.
Елена Вавилова
Оригинал публикации
Украина.ру: последние новости
«Большая семерка» готова ужесточить антироссийские санкции «Ъ»: «Газпром» начал отторжение Украины В Запорожье ликвидировали подпольный НПЗ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ397
Совет Европы пригрозил наказать Россию275
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии35
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»90
«Газпром» готов «добить Украину»69
Новости партнеров
Видео
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение