Buzina.org: Имя твое будет известно

21 апреля по инициативе общественной организации «Сила добра» и неравнодушные киевляне решили привести в порядок одно из захоронений в Святошинском районе Киева.

Те, кто знаком с историей освобождения украинской столицы, знают, что в начале ноября 1943 года особенно упорные бои за город шли в районе Святошино. Именно там, на шоссе Киев-Житомир, которое было перекрыто фашистскими танками и артиллерией, проходил последний оборонительный рубеж гитлеровской армии, который прикрывал подступы к Киеву. Враг всеми силами пытался удержать позиции в этом стратегически важном районе, оказывая яростное сопротивление. Но 4 и 5 ноября советским войскам удалось прорвать оборону противника и войти в город. По сохранившимся свидетельствам очевидцев — жителей поселка Святошино, первыми в город со стороны Лютежского плацдарма вошли разведчики. Жители одного из домов увидели в окно, как через их двор, в сторону огорода идет парень лет 22-24, с автоматом наперевес. Зная, что неподалеку в траншее засели фашисты, хозяин дома крикнул ему: «Не йди! Там німці!» Но парень — то ли не раслышав слов, то ли не понимая по-украински — широко улыбнулся ему в ответ и, махнув рукой, зашагал дальше. В следующую минуту он упал, как подкошенный — просвистевшая со стороны траншеи разрывная пуля попала ему в голову. Прямо там, в одном из дальних углов огорода, местные жители и похоронили парня, завернув тело в шинель. В карманах шинели обнаружили нехитрый солдатский скарб — две луковицы, несколько десятков патронов, комсомольский билет и письма. Документы было решено отправить родным.

Рассказывают, что вместе с солдатом в могиле была похоронена маленькая девочка, которая погибла тогда же от взрыва снаряда. Позднее, на этом месте появился гранитный памятник с высеченным на нем солдатским профилем, надписью «Имя твое неизвестно» и табличкой: «Здесь похоронен солдат-разведчик, первым ступивший на территорию Святошино. Погиб 5.11.43 г. в возрасте 22-24 лет, уроженец Средней Азии».

Все последующие годы местные жители постоянно ухаживали за могилой, приносили цветы, оставляли у подножия памятника конфеты. Но три года назад захоронение подверглось атаке так называемых активистов. Правда, уничтожить с первой попытки его не удалось — в августе 2015-го вандалы откололи часть стелы. В мае 2016-го, накануне Дня Победы, памятник был расколот на несколько частей, и летом того же года разрушен полностью. Тогда же, по сообщениям СМИ, коммунальщики и чиновники из департамента благоустройства и сохранения природной среды пообещали заняться проверкой факта вандализма и восстановить памятник. Правда, делать это в государстве, где война с памятниками ведется на государственном уровне в рамках закона о декоммунизации страны — занятие хлопотное и бессмысленное. Если даже у Вечного Огня волонтерам приходится охрану выставлять, то что уж говорить о скромном захоронении на окраине города?

Вместо разрушенной стелы — маленькая плита с надписью «невідомий солдат», рядом — гора строительного мусора, пустые бутылки и упавшие ветки деревьев — так выглядела могила еще вчера. Сегодня она полностью очищена от мусора, вокруг захоронения появились цветы и деревья, а на гранитную плиту легли красные гвоздики.

По словам активистов движения «Сила добра», нет гарантий, что атаки на памятник не возобновятся. Но, не смотря ни на что, они продолжат ухаживать за могилой и планируют установить новую стеллу. А еще — начать поиск родных погибшего разведчика и похороненной вместе с ним девочки, чтобы узнать их имена и восстановить один из трагических эпизодов в большой истории войны, которая для нас навсегда останется Великой Отечественной, и о героях которой мы обязаны помнить.

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