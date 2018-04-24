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В России появится реестр иностранных изготовителей
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В России появится реестр иностранных изготовителей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
С таким предложением выступил глава Росаккредитации Алексей Херсонцев на коллегии ведомства. В новом реестре изготовителям предстоит зарегистрировать своих полномочных представителей в России, только они смогут подавать заявки на сертификат либо декларацию о соответствии. Смысл в том, чтобы импортер был заинтересован в добросовестной сертификации своей продукции на российском рынке и нес свою долю ответственности, пояснили «РГ» в Росаккредитации.
"Нам не удалось убедить в этом коллег по Евразийскому экономическому союзу, но юридически это возможно сделать на национальном уровне", — сказал Херсонцев. Он рассчитывает на поддержку этих предложений в правительстве со стороны минэкономразвития и минпромторга.
По данным реестров Росаккредитации, подавляющее большинство (свыше 81 процента) сертификатов выдается на импортную продукцию. В основном это товары из Китая (39,3 процента), Италии (8,8), Германии (7,8), США (4,1) и Турции (3 процента). При этом на покупку «липовых» сертификатов поставщики идут не столько оттого, что завозят заведомо опасный товар, не соответствующий нашим обязательным требованиям, сколько из-за нежелания связываться с длительными процедурами оценки соответствия.
Алексей Херсонцев назвал еще три «сложных решения, которые все равно придется принимать», чтобы снизить количество «липовых» сертификатов.
Свыше 80 процентов сертификатов о безопасности оформляется на импорт, в основном из Китая
Первое — ввести реестр экспертов по сертификации и исключать из него навсегда за факты недобросовестного поведения (законопроект об этом был принят в первом чтении, но полтора года остается без движения.). Цель — создать на рынке дефицит специалистов, готовых подписываться под незаконно сертифицируемой продукцией. Сейчас эксперты, выпустившие несколько тысяч «липовых» сертификатов, не видят особых рисков для себя.
Второе — исключить органы по сертификации из процесса регистрации деклараций. Это сократит число участников сферы сертификации на 150-200 организаций.
Третье — ужесточить критерии аккредитации, в частности, в обязательной сфере сертификации ограничить работу экспертов по совместительству.
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