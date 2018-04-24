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Ремонт дорожного покрытия проведут в Рязановском
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Ремонт дорожного покрытия проведут в Рязановском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Ремонт дорожного покрытия пройдет летом 2018 года на территории рядом с поселком Знамя Октября и на участке трассы от Подольского городского кладбища до Объединенного некоммерческого садоводческого товарищества «Девятское».
— Работы проведут на двух объектах в промышленной зоне, примыкающей к Рязановскому шоссе. Специалисты подрядной организации продолжат заменять дорожное полотно за чертой поселка Знамя Октября, — сообщила пресс-секретарь администрации поселения Рязановское Наталья Палюхевич.
Она добавила, что самой объемной и значимой из планируемых работ является ремонт участков на шоссе от Подольского городского кладбища до ОНСТ «Девятское». Данной дорогой пользуется большое количество людей. Ее ремонт и установка твердого асфальтового покрытия улучшит транспортную доступность к садоводческим товариществам.
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