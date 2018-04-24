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Обзор наушников Alpha&Delta D3 — стиль и красота бюджетного сегмента
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Обзор наушников Alpha&Delta D3 — стиль и красота бюджетного сегмента 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Последнее время выдалось достаточно урожайным на наушники бюджетного (относительно основной массы обозреваемого) сегмента. При этом некоторые модели заставляют задаться вопросом: «как они смогли это сделать за данную цену?». Вот сегодня и поговорим о таких наушниках, Alpha&Delta D3.
Выделиться в бюджетном сегменте — задача не из лёгких, и разные производители решают её по-разному. Кто-то копирует дизайн популярных флагманских моделей, кто-то старается насовать побольше излучателей, кто-то сочетает эти подходы… В Alpha&Delta решили, что идти данными путями им не интересно, и сделали иначе. Я, пожалуй, немного растяну интригу и не буду тут перечислять основные особенности модели, разве что цену назову: всего 35 долларов.
Технические характеристики
Излучатель: 6 мм, динамический
Импеданс: 16Ω  Номинальная мощность: 1 мВт  Диапазон частот: 10 Гц — 20 кГц  Чувствительность: 92 дБ/мВт  Кабель: 1,2 м, посеребрённая медь
Штекер: 3,5 мм  Упаковка и комплект поставки
Коробка сделана из нетолстого картона, полиграфия выполнена в интересных серо-чёрных цветах, внутри находится вставка из прозрачного пластика с наушниками и аксессуарами. И вот тут нас ждёт первый сюрприз, последних очень немало:
три пары однофланцевых силиконовых насадок
пара насадок двухфланцевых
пара трёхфланцевых «ёлочек»
очень классный чехол из толстой кожи
кожаная же петелька с «кнопкой» для смотки провода
Тут, кстати, тот случай, когда чехол влюбляет в себя с первого взгляда.
Дизайн и удобство ношения
Со второго взгляда внимание на себя перетягивают уже сами D3. Очень маленькие, эргономичные корпуса сделаны из металла, и, судя по весу, на нём не экономили. Удачно подобрано и хромированное оформление: эффектно и не сильно броско. Качество сборки — также близко к эталонному. Единственный случай, когда эти классные корпуса могут стать проблемой, — это зимние морозы, но на холоде любые металлические IEM будут, мягко говоря, не идеальным выбором.
В целом, при большом желании, наушники можно носить проводом вниз, но всё-таки заушное ношение для них куда более естественно. D3 хорошо сидят в ушах, обеспечивая и приличный комфорт в ношении, и звукоизоляцию чуть лучше средней.
Сильная сторона этой модели — кабель. К счастью, его не стали делать сменным, но постарались выполнить его максимально качественно, начиная с пластиковых накладок, защищающих от переломов, и заканчивая разветвителем и штекером — всё максимально прочное. Что забавно, штекер сделан выходящим под углом 45° — видимо, как компромисс между прямым и угловым вариантами. Очень хороши непосредственно проводники кабеля: мягкие, с хорошим плетением, привлекательного серебристого цвета — в общем, выглядит провод сильно дороже этой цены. Также радуют и эксплуатационные характеристики, провод мягкий, мало запутывается, на холоде почти не твердеет.
Для прослушивания использовалось следующее оборудование.
Yulong DA9 и Resonessence Labs Concero HP в роли ЦАП и усилителя
Apple MacBook Pro Retina 2016 в роли источника
Fidelia в роли плеера
Lotoo PAW Gold, theBit OPUS#2, Astell&Kern A&ultima SP1000 и другие в роли портативных плееров
Записи высокого разрешения в Lossless-форматах (Dr. Chesky The Ultimate Headphone Demonstration Disc и другие)
Перед прослушиванием наушники были прогреты на протяжении 48 часов, изменений в звуке это не дало.
В тюнинге D3 Alpha&Delta ориентировались на массовый звук, поэтому данные наушники получились, естественно, не аудиофильскими, с немного притемнённой, но весьма приятной подачей. Модель немного добавляет записям эмоций, что звучит эффектно, пусть и не всегда естественно.
НЧ немного акцентированы, но без излишков. Бас массивный, но при этом у него очень неплохая для данной ценовой категории скорость. Низ в подаче данной модели уходит весьма глубоко, хотя, конечно, контроль глубоких НЧ не идеален, но по крайней мере они не заглушают собой всё и вся. Несмотря на общую склонность к «весомости», наушники не превращают всё в однообразный гул.
Средние частоты подаются чуть сглаженно, без акцента на микродетальность, вместо этого наушники предлагают хорошую проработку на макроуровне и приятную добавку эмоций — в общем, звук тюнингован так, чтобы даже не очень качественные треки оставались слушабельными, а те, что записаны получше — играли более-менее так, как задумали авторы. Воображаемая сцена чуть меньше средней в глубину и ширину, но это ожидаемо для наушников с немного затемнённой подачей, тем более что большинство стилей, под которые они «заточены», предполагают достаточно интимную подачу.
ВЧ неплохо проработаны с точки зрения качества, но количественно они немного отведены на втрой план в угоду «комфортному звуку». Несмотря на количественную ослабленность, ВЧ очень неплохи по протяжённости, что идёт на пользу общему балансу подачи и позволяет наушникам не звучать с нездоровым уклоном в тёмный звук.
Особо расписывать сравнения не выйдет, так как у меня не много наушников в данном ценовом сегменте. Могу вспомнить разве что Dunu DN-12, тоже неплохие бюджетки, но во многом противоположные по подаче. Модель Dunu лучше на ВЧ (в первую очередь за счёт количества), а D3 лучше на НЧ (более собранные и упругие) и слегка интересней передают СЧ за счёт добавленных эмоций.
Совместимость
Несмотря на низкий импеданс, наушники не сильно чувствительные, что позволяет им без проблем работать даже с достаточно шумными источниками. В целом их можно использовать и с телефоном, но без гарнитуры, наверное, это будет не так удобно, плюс совсем уж маломощные смартфоны надо будет включать громче обычного. Так что я бы всё-таки советовал к D3 какой-нибудь плеер начального уровня, они будут гармонично дополнять большинство недорогих моделей.
Стилистически эти наушники, конечно, лучше всего подходят к музыке, «любящей» акцент на бас (разная там электронная музыка, поп, джаз и т. д.), но и большинство других жанров звучат вполне прилично (для этой цены, естественно). К качеству записи модель лояльна, по 10-балльной шкале «придирчивости» они наберут где-то баллов 5.
По традиции, несколько примеров
Simply Red — Say You Love Me. Ну чем тестировать басовитые наушники, если не качественной поп-музыкой? Приятная основа из ритм-секции, хорошая проработка инструментов, правильная передача эмоций на вокале — всё, что надо для того, чтобы украсить день балладой о любви.
Kovacs — Fool Like You. Вот уж действительно нескучная песня, в ней есть что-то от современного меланхоличного попа (к счастью, мало), что-то от этнических мелодий, что-то от классических оркестровых поп-хитов 60-х, навевающих воспоминания о заставках Бондианы. Единственное, чего в ней нет, — это однообразия, ну а D3 берут на себя работу по демонстрации всего этого калейдоскопа, выгодно подчёркивая басовую основу.
Gothan Project — Panamericana. Только я собрался поставить в эту подборку какой-то осовремененный латино-фанк, как он закончился, и Flow принёс мне этот чудесный хит, просто-таки созданный для Alpha&Delta D3 — драйвовая ритм-секция, увлекательная основная мелодия, мечущаяся от одной страны к другой… В общем, и для слуха услада, и для тестов трек более чем хорош.
Выводы
Необычное для бюджетного сегмента сочетание качества, хорошего дизайна и неплохого комплекта поставки дополняется приятным затемнённым звучанием, которое придётся по душе любителям «массового» звука. Остаётся только отметить, что доступный сегмент последнее время всё больше радует своими новинками.
Купить Alpha&Delta D3  http://www.youtube.com/watch?v=CBfAbfnnDdk
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