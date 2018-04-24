Тимофеева: Госдума поможет регионам в повышении качества законопроектов 

Государственная Дума намерена усилить работу с региональными парламентами и муниципалитетами по повышению качества инициатив, которые направляются на рассмотрение в качестве федеральных законопроектов, заявила заместитель председателя палаты Ольга Тимофеева («Единая Россия»).
Заявление политика прозвучало в рамках заседания Совета законодателей Ставропольского края, утвердившего план работы на текущий год, передаёт пресс-служба вице-спикера.
«У нас много общих задач, прежде всего по реализации Послания Президента. Мы понимаем, что надо объединять усилия, вместе менять законодательство, чтобы действительно улучшать ситуацию на местах, — отметила Тимофеева. — Поэтому мы договорились действовать скоординированно».
Она также отметила, что депутаты Госдумы, среди прочего, намерены предварительно обсуждать предложения Ставропольского края на экспертных площадках при палате, чтобы оценивать их перспективу и своевременно дорабатывать для принятия.
Кроме годового плана, законодатели рассмотрели проблемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Ставропольского края.
В регионе уже выбрали регионального оператора по обращению с отходами, но зона его работы распространяется не на всю территорию края, из-за чего в вопросе утилизации отходов сохраняется неопределённость. Законодатели обсудили первый опыт регоператора и пришли к выводу о необходимости подготовки поправок в законодательство.
«Мы хотим проработать поправки в КоАП, предусмотреть административное наказание за отказ от заключения договора с регоператором на сбор и вывоз отходов. Сразу надо определиться, кто именно будет уполномочен привлекать к административной ответственности за эти нарушения», — пояснила Тимофеева.
Другой проблемой, по её словам, остаётся вывоз отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным, в частности сельскохозяйственного мусора.
Парламентарий отметила, что в проработке нуждается вопрос о праве возлагать обязанность по вывозу подобных отходов на регоператора за дополнительную плату.
Законодатели обсудили вопросы, поставленные в экологическом блоке Послании Президента, — в частности, как ликвидировать накопленный в крае мусор и осуществить программу рекультивации свалок.