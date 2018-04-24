Тимофеева: Госдума поможет регионам в повышении качества законопроектов

Заявление политика прозвучало в рамках заседания Совета законодателей Ставропольского края , утвердившего план работы на текущий год, передаёт пресс-служба вице-спикера.

«У нас много общих задач, прежде всего по реализации Послания Президента. Мы понимаем, что надо объединять усилия, вместе менять законодательство, чтобы действительно улучшать ситуацию на местах, — отметила Тимофеева. — Поэтому мы договорились действовать скоординированно».

Она также отметила, что депутаты Госдумы, среди прочего, намерены предварительно обсуждать предложения Ставропольского края на экспертных площадках при палате, чтобы оценивать их перспективу и своевременно дорабатывать для принятия.

Кроме годового плана, законодатели рассмотрели проблемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Ставропольского края.

В регионе уже выбрали регионального оператора по обращению с отходами, но зона его работы распространяется не на всю территорию края, из-за чего в вопросе утилизации отходов сохраняется неопределённость. Законодатели обсудили первый опыт регоператора и пришли к выводу о необходимости подготовки поправок в законодательство.

«Мы хотим проработать поправки в КоАП, предусмотреть административное наказание за отказ от заключения договора с регоператором на сбор и вывоз отходов. Сразу надо определиться, кто именно будет уполномочен привлекать к административной ответственности за эти нарушения», — пояснила Тимофеева.

Другой проблемой, по её словам, остаётся вывоз отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным, в частности сельскохозяйственного мусора.

Парламентарий отметила, что в проработке нуждается вопрос о праве возлагать обязанность по вывозу подобных отходов на регоператора за дополнительную плату.

Законодатели обсудили вопросы, поставленные в экологическом блоке Послании Президента, — в частности, как ликвидировать накопленный в крае мусор и осуществить программу рекультивации свалок.