Конфедерация труда России проведет центральное первомайское шествие в Санкт-Петербурге 

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Профсоюзное объединение «Конфедерация труда России» (КТР) проведет свое центральное первомайское шествие в этом году в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС во вторник глава КТР Борис Кравченко.
"Митинги, шествия и пикеты, организованные КТР и ее членскими организациями, в этом году пройдут более чем в 50 населенных пунктах в регионах РФ. Центральное шествие профсоюзов, входящих в КТР, пройдет в этом году в Санкт-Петербурге под лозунгом «Вступай, поддерживай, борись!». Оно будет посвящено солидарной поддержке нашей членской организации — Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА), которую пытаются незаконно ликвидировать по печально известному закону об НКО", — сказал профсоюзный лидер.
По его словам, «члены КТР выразят протест против попыток жесткого административного воздействия на один из самых известных профсоюзов в нашей стране, а также на других многих активистов независимых профсоюзов, бескомпромиссно отстаивающих права наемных работников, и выразят солидарность с ними».
"В шествии в Санкт-Петербурге примут участие лидеры КТР и ее членских организаций, представители братских профсоюзов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы, Калуги, Тольятти, Мурманской, Новгородской и Калининградской областей", — информировал Кравченко, добавив, что акция согласована с властями города.
О профсоюзе МПРА
Профсоюз «Рабочая ассоциация» создали летом 2006 года представители двух организаций — "Форд" (Всеволожск) и "АвтоВАЗ" (Тольятти). До недавнего времени, по словам представителей союза, он объединял рабочих из 16 автопредприятий, с 2013 года МПРА разрешает принимать в свои ряды работников любых отраслей. Председателем профсоюза является Алексей Этманов, который ранее организовал несколько забастовок на заводе «Форд», а в 2011 был избран депутатом Заксобрания Ленинградской области. По данным КТР, сейчас МПРА объединяет 3 тыс. человек, организации профсоюза действуют на автомобилестроительных предприятиях транснациональных корпораций в более чем 30 субъектах РФ.
В январе суд Санкт-Петербурга на основании закона об НКО-иноагентах принял решение о ликвидации профсоюза по иску городской прокуратуры, которая считает, что «Рабочая солидарность» ведет политическую деятельность, собирает подписи с целью изменения действующего законодательства и имеет иностранное финансирование. Решение суда оспорены в Верховном суде РФ. Глава КТР пояснял, что к профсоюзу необоснованно применены нормы закона об НКО — иностранных агентах, поскольку профсоюзы действуют на основании профильного «федерального закона о правах и гарантиях их деятельности, и в части возможного выполнения функций иностранного агента не подпадают под общее законодательство, пользуются специальной защитой в соответствии с законом о профсоюзах и международными нормами в области труда».