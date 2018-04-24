Конфедерация труда России проведет центральное первомайское шествие в Санкт-Петербурге

"Митинги, шествия и пикеты, организованные КТР и ее членскими организациями, в этом году пройдут более чем в 50 населенных пунктах в регионах РФ . Центральное шествие профсоюзов, входящих в КТР, пройдет в этом году в Санкт-Петербурге под лозунгом «Вступай, поддерживай, борись!». Оно будет посвящено солидарной поддержке нашей членской организации — Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА), которую пытаются незаконно ликвидировать по печально известному закону об НКО", — сказал профсоюзный лидер.

По его словам, «члены КТР выразят протест против попыток жесткого административного воздействия на один из самых известных профсоюзов в нашей стране, а также на других многих активистов независимых профсоюзов, бескомпромиссно отстаивающих права наемных работников, и выразят солидарность с ними».

"В шествии в Санкт-Петербурге примут участие лидеры КТР и ее членских организаций, представители братских профсоюзов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области , Москвы, Калуги, Тольятти , Мурманской, Новгородской и Калининградской областей", — информировал Кравченко, добавив, что акция согласована с властями города.

О профсоюзе МПРА

Профсоюз «Рабочая ассоциация» создали летом 2006 года представители двух организаций — "Форд" Всеволожск ) и "АвтоВАЗ" (Тольятти). До недавнего времени, по словам представителей союза, он объединял рабочих из 16 автопредприятий, с 2013 года МПРА разрешает принимать в свои ряды работников любых отраслей. Председателем профсоюза является Алексей Этманов , который ранее организовал несколько забастовок на заводе «Форд», а в 2011 был избран депутатом Заксобрания Ленинградской области. По данным КТР, сейчас МПРА объединяет 3 тыс. человек, организации профсоюза действуют на автомобилестроительных предприятиях транснациональных корпораций в более чем 30 субъектах РФ.