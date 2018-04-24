Пентагон: США ценят отношения с РФ, но считают ее стратегическим конкурентом 

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты понимают ценность отношений с Российской Федерацией, но воспринимают ее на текущем этапе как своего стратегического конкурента. Об этом заявил во вторник в ходе интервью группе журналистов первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
Он не стал давать развернутых комментариев в ответ на просьбу сообщить, перешел ли Пентагон в свете новых доктринальных документов правительства США исключительно к реализации стратегии сдерживания России, или параллельно предпринимаются попытки вернуться к более конструктивному взаимодействию. «Россия продолжает быть стратегическим конкурентом [США]. И ее усилия подрывают Запад», — утверждал Шанахан.
Невзирая на это, он заверил, что Вашингтон ценит отношения с Москвой.
"Отношения важны. Мы все понимаем их ценность. [Но] мы находимся на этапе стратегической конкуренции. И на этом я и остановлюсь", — сказал первый заместитель руководителя военного ведомства США.
Отказался он также и прояснять, планирует ли министр обороны США Джеймс Мэттис переходить к взаимодействию со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, или американская сторона намерена ограничиваться диалогом между военачальниками двух стран. Регулярные переговоры по телефону проводят в последние месяцы начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Джозеф Данфорд. «За министра Мэттиса я тут говорить не стану», — подчеркнул Шанахан.
США представили 19 января первую за 10 лет новую редакцию своей Стратегии национальной обороны (СНО). Как подчеркнул тогда Мэттис, новая СНО «сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем». «Хотя мы будем и дальше вести [военные] кампании против террористов, соперничество между великими державами, а не терроризм, находится сейчас в центре внимания при обеспечении национальной безопасности США», — отметил шеф Пентагона, выступая в Школе перспективных международных исследований при Университете Джонса Гопкинса. С его точки зрения, «новая стратегия отвечает требованиям нашего времени».