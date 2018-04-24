Пентагон: США ценят отношения с РФ, но считают ее стратегическим конкурентом

Он не стал давать развернутых комментариев в ответ на просьбу сообщить, перешел ли Пентагон в свете новых доктринальных документов правительства США исключительно к реализации стратегии сдерживания России, или параллельно предпринимаются попытки вернуться к более конструктивному взаимодействию. «Россия продолжает быть стратегическим конкурентом [США]. И ее усилия подрывают Запад», — утверждал Шанахан.

Невзирая на это, он заверил, что Вашингтон ценит отношения с Москвой

"Отношения важны. Мы все понимаем их ценность. [Но] мы находимся на этапе стратегической конкуренции. И на этом я и остановлюсь", — сказал первый заместитель руководителя военного ведомства США.