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Стал известен график работы центров «Мои документы» в майские праздники
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Стал известен график работы центров «Мои документы» в майские праздники 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Руководство центров госуслуг Москвы объявило о графике работы учреждений в майские праздники во вторник, 24 апреля.
Как сообщила представитель пресс-службы «Моих документов» Екатерина Репина, столичные центры предоставления государственных услуг возьмут выходные только на два дня: 1 и 9 мая. На время остальных праздников график работы останется прежним. То есть 29 и 30 апреля, со 2 по 8 мая учреждения будут обслуживать население с 08:00 до 20:00. Такой режим работы в майские праздники выбран для удобства посетителей.
Напомним, что районный центр «Мои документы» расположен по адресу: Варшавское шоссе, дом 128, корпус 2.
Познакомиться с графиком загруженности местного учреждения можно по ссылке.
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/24/40300/
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