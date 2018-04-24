Стал известен график работы центров «Мои документы» в майские праздники

Руководство центров госуслуг Москвы объявило о графике работы учреждений в майские праздники во вторник, 24 апреля.

Как сообщила представитель пресс-службы «Моих документов» Екатерина Репина , столичные центры предоставления государственных услуг возьмут выходные только на два дня: 1 и 9 мая. На время остальных праздников график работы останется прежним. То есть 29 и 30 апреля, со 2 по 8 мая учреждения будут обслуживать население с 08:00 до 20:00. Такой режим работы в майские праздники выбран для удобства посетителей.

Напомним, что районный центр «Мои документы» расположен по адресу: Варшавское шоссе, дом 128, корпус 2.

Познакомиться с графиком загруженности местного учреждения можно по ссылке.

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/24/40300/