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В подмосковных СНТ улучшилась ситуация с вывозом мусора
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В подмосковных СНТ улучшилась ситуация с вывозом мусора 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В подмосковных садовых и дачных товариществах улучшилась ситуация с вывозом мусора, сообщил председатель Союза дачников Подмосковья, первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.
"Сегодня более 95% садовых товариществ Подмосковья заключили договоры на вывоз мусора и ситуация стала намного лучше. Хотя мы все помним ситуацию 2015-2016 года, когда мы сталкивались с огромным количеством мусора в лесу, на обочинах, у остановок. Сейчас своевременный вывоз мусора для нас уже стал нормой жизни", — сказал Чаплин.
Ранее он озвучил инициативы по ответственному содержанию собак и других домашних животных на территории СНТ Подмосковья, а также о возможности штрафовать автовладельцев, моющих машины на садовом участке.
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