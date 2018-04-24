В подмосковных СНТ улучшилась ситуация с вывозом мусора

"Сегодня более 95% садовых товариществ Подмосковья заключили договоры на вывоз мусора и ситуация стала намного лучше. Хотя мы все помним ситуацию 2015-2016 года, когда мы сталкивались с огромным количеством мусора в лесу, на обочинах, у остановок. Сейчас своевременный вывоз мусора для нас уже стал нормой жизни", — сказал Чаплин.

Ранее он озвучил инициативы по ответственному содержанию собак и других домашних животных на территории СНТ Подмосковья, а также о возможности штрафовать автовладельцев, моющих машины на садовом участке.