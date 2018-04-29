Сотня новосибирских дачников собралась на митинг из-за проблем с электричеством

Сегодня, 29 апреля, владельцы дач в СНТ «Темп» и «Парус» в Советском районе Новосибирска собрались на митинг в микрорайоне «Щ», чтобы привлечь внимание общественности к своим проблемам с электричеством.

Митинг организовали председатель СНТ «Темп» Татьяна Бирюкова и председатель СНТ «Парус» Ольга Крестинина.

Как пояснила корреспонденту НГС Татьяна Бирюкова, её и других собравшихся дачников не устраивает то, что садовые домики «Темпа», «Паруса» и ещё трёх садовых товариществ запитаны от трансформаторной подстанции, которая находится в более чем шести километрах — в микрорайоне «Шлюз». По словам Татьяны Бирюковой, поменять точку присоединения дачники требуют по нескольким причинам. Прежде всего потому что тянущейся от подстанции линии нужна серьёзная реконструкция, в том числе из-за того в непосредственной близости от опор высоковольтной линии построены жилые дома.

«Это является прямым нарушением [требований] Технадзора. Обнаружено в каждом обществе от пяти до семи таких мест», — уточнила Татьяна Бирюкова.

По её словам, реконструкция линии может обойтись дачникам в миллионы рублей, да и выполнить её технически сложно. «Деньги бешеные нужны для этого, чтобы довести [линию] до ума, как нужно Технадзору, мы это не осилим никак — ни физически, ни материально», — говорит Татьяна Бирюкова.

Председатель СНТ «Темп» считает, что дачникам было бы выгоднее перестать пользоваться услугами ФГУП «УЭВ» и присоединиться к сетям частной компании — АО «РЭС», которые проходят поблизости. Садоводы даже собирали для этого документы, но в «РЭС» им отказали.

Кроме того, отмечает Татьяна Бирюкова, дачникам не хватает мощностей прежней линии. «Так как мощности нам были выделены сорок лет назад — сейчас у нас другие потребности», — пояснила председатель садового товарищества.

По её словам, сейчас света в садовых товариществах нет. 20 апреля подстанцию опломбировали судебные приставы. «Теперь уже туда никто никогда не зайдёт, пока не будет линия вся готова», — заключила Татьяна Бирюкова.

Как уточнила председатель СНТ «Парус» Ольга Крестинина, всего в сегодняшнем митинге приняли участие около сотни дачников.