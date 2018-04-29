Российских дачников накажут за собак и шашлыки

Так называемые «первые» майские праздники в России традиционно открывают активный дачный сезон. В преддверии этого события «СП» напоминает своим читателям-дачникам как об уже существующих правилах и нормах поведения на своих загородных «сотках», так и о грядущих ограничениях и взысканиях.

Во-первых, отправляющимся в этом году на дачу россиянам не стоит забывать, что нынешний сезон является переходным в связи со вступлением в силу с января 2019 года нового «Закона о дачниках» (официально именуемого «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Который, по мнению председателя общественных организаций «Садоводы России» и «Межрегиональный московский союз садоводов» Андрея Туманова , по сути, является ничем иным, как в очередной раз поправленным пресловутым 66-м законом «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».

Но как бы там ни было, уже сейчас в некоторых садовых некоммерческих товариществах (СНТ) взносы за собственную землю и содержание мест общего пользования придется платить и так называемым «индивидуалам», то есть гражданам, имеющем дачу в каком-либо СНТ, но официально не являющимся его членами.

Во-вторых, дачникам нужно морально подготовиться к тому, что размеры самих взносов могут взлететь едва ли не до небес. Например, по причине заключения договора между СНТ и электроснабжающей организацией на обслуживание электросетей в СНТ. Конечно, поясняют, в частности, представители Министерства энергетики Московской области — никто дачников принуждать к подобному шагу не будет. Но если изношенная электросеть выйдет из строя, то разовый выезд аварийной бригады обойдется садоводам, вежливо уточнил все тот же источник, в 50 тысяч рублей единовременно.

Сколько раз за сезон придется выезжать «аварийке» в старое СНТ, предсказать сложно. Весьма вероятно, что в итоге разовые обращения обойдутся дачникам в кругленькую сумму с пятью нулями. Впрочем, если же правление решит, что каждый раз «отстегивать» энергетикам слишком накладно, то после заключения договора на обслуживание членам товарищества придется «раскидывать» между собой платежку на сумму от 100 тысяч до 1 миллиона рублей в год.

Само собой, по сравнению с такими взносами штрафы за нарушения законодательства кому-то могут показаться мизерными. Впрочем, и они способны серьезно истощить кошелек даже вполне обеспеченного садовода.

Судите сами. Так, поклонники шашлыков на лоне природы рискуют расстаться с суммой от двух до четырех тысяч рублей. Отдать эти деньги фискалам придется, если расстояние от мангала до любого строения составит менее 7 метров, если в радиусе 10 метров от открытого огня отдать будут находится мусор, сухая растительность и промасленные тряпки, если дым будет попадать на соседний участок, если сам мангал будет стоять не на забетонированной или каменной площадке, а рядом с ним не будет располагаться как минимум десятилитровое ведро воды или огнетушитель.

Если же за дровами для шашлыка россияне отправятся с топором наперевес в ближайший лесок, то за незаконную порубку зеленых насаждений, в полном соответствии со статьей 8.28 КоАП, можно оказаться оштрафованным на 4-5 тысяч рублей. При этом к так называемому «закону о валежнике» апеллировать пока не имеет смысла. Федеральная новелла, разрешающая россиянам собирать лежащие в лесу «сухие деревья или их части» без оформления надлежащего разрешения официально вступит в силу только в январе следующего года.

Захламленный накопленными «про запас» всяким отходами стройматериалов, или, наоборот, излишне забетонированный участок также чреват для владельца штрафом. К такому же результату приведет и кажущееся кому-то безобидным закапыванием мусорного мешка в землю. Подобное несанкционированное «захоронение отходов» тоже может аукнуться рублем. Диапазон денежного штрафа достаточно велик, 1-5 тысяч рублей.

Еще на штраф вполне могут налететь любители по-тихому прирезать себе пару-тройку (а то и больше) квадратных метров на первый взгляд «ничейной» или «брошенной» земли. Понятно, что надежда на русский «авось» в народе неистребима, но если вдруг соседи или контролирующие органы это нарушение каким-либо образом выявят, то инициатору огораживания чужой территории светит уплата штрафа в размере 1-2% от кадастровой стоимости захваченной недвижимости, но не менее 5 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в самой ближайшей перспективе российских садоводов ожидают и новые штрафы из-за очередного ужесточения регламента пребывания на собственных дачах.

Так, председатель подмосковного Союза дачников Никита Чаплин заявил, что региональное объединение совместно с представителями инициативной группы садоводов рассматривают варианты введения нового обязательства для владельцев загородных участков. Оно будет напрямую касаться тех граждан, которые заводят в теплый сезон на своих сотках собак, а потом оставляют их зимовать в одиночестве. Функционер обещает, что уже в этом году бросить животное на даче не получится, пообещав в мае провести большую пресс-конференцию на эту тему с участием зоозащитников. Предполагается, что после этого нерадивых «собачников» обяжут либо увозить собаку домой, либо сдавать ее в специальный питомник за отдельную плату. В качестве одной из обеспечительных мер подобного запрета рассматривается поголовная регистрация всех четвероногих друзей человека на дачных участках.

Еще один сюрприз «от Никиты Чаплина» подстерегает этим летом и любителей сэкономить на мойке своего «железного коня». С одной стороны, соглашается глава подмосковных садоводов, логика граждан понятна — дескать, участок мой, что хочу, то и ворочу. Однако шампунь и другие специальные химические средства, используемые в процессе мойки, подчеркивает Чаплин, все равно стекают в почву, отчего могут пострадать соседи.

Действительно ли заботой о благополучии и здоровье российских дачников продиктована необходимость введения этой нормы, или же это просто разработка нового источника пополнения областного бюджета — вопрос, пожалуй, риторический. Так или иначе, Никита Чаплин призвал российских дачников фотографировать своих соседей, застигнутых за мойкой автомобилей на участках и обращаться со снимками в Союз дачников. Который, совместно с Госадмтехнадзором, будет за это штрафовать физлиц на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.