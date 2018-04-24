«Постоянная конфронтация между правительством и заксобранием не приводит к развитию Севастополя»

«Ситуация в Севастополе между исполнительной и законодательной властью, как началась с противостояния в 2014 году, так и продолжается с небольшими периодами политической ремиссии. Конечно, должен был контроль со стороны соответствующих органов за деятельностью той или иной ветви власти, однако основная проблема — недоговороспособность определенных людей в органах законодательной и исполнительной власти. Постоянная конфронтация не приводит к развитию города, в чем особенно нуждаются наши новые субъекты федерации. И вот опять у нас рецидив противостояния. И я не вижу никаких оснований полагать, что новое обострение ситуации закончится чем-то положительным для города. Предыдущий виток конфронтации, когда город возглавлял Сергей Меняйло , временно угас с его уходом, но проблему это не решило. Одну ветвь власти сменили, и это не повлияло на ситуацию. Требуются изменения в двух ветвях власти, а не в одной».