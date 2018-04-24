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Эксперт оценил заявление «Газпрома» о «Северном потоке — 3»
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Эксперт оценил заявление «Газпрома» о «Северном потоке — 3» 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин прокомментировал заявление "Газпрома" о том, что компания не исключает строительства «Северного потока — 3». Об этом сообщает RT.
"Возможности у России для того, чтобы поставлять газ и наращивать объемы поставок в Европу на мощности даже еще не одного «Северного потока», конечно, есть. Конкурентоспособность российского газа высокая, особенно после 2014 года, когда курс рубля сильно ослаб по отношению к доллару и евро, а затраты на добычу и транспортировку идут в рублях", — сказал Кулагин.
Он также добавил, что «у сторон если несколько лет, чтобы оценить рынок».
Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что «Газпром» может построить «Северный поток — 3», если ЕС подтвердит потребность в российском газе.
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