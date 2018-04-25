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В России хотят упростить порядок ведения трудовых книжек
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В России хотят упростить порядок ведения трудовых книжек 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министерство труда намерено упростить правила ведения трудовых книжек. Ведомство подготовило проект постановления правительства, который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных актов. Документ предусметривает возможность для работодателя не знакомить работника с вносимыми в трудовую книжку записями.
«Работодателю не надо будет знакомить работника под подпись в личной карточке с каждой вносимой в трудовую книжку записью, — уточнили в министерстве. — Также в новых правилах предусматривается отмена обязанности скреплять сургучной печатью или опломбировывать приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них».
Кроме того, в случае увольнения работника записи в трудовой книжке можно будет заверять не только печатью организации, но и печатью кадровой службы.
Ранее представители Минтруда сообщали, что в 2020 году в России появятся электронные трудовые книжки.
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