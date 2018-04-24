Burial of Pachencho: кубинский обычай с погребением живого человека

Излюбленные праздники каждого народа имеют большое разнообразие, а в список самых необычных можно смело записывать Burial of Pachencho, традиционный для Кубы . Так называемое символическое погребение в ежегодном порядке наблюдается недалеко от Гаваны, а хоронят граждане вполне живого человека. Традиционно 5 февраля вблизи Гаваны разворачивается символическое погребение, к которому кубинцы готовятся с особым усердием. Накануне мероприятия местные жители заготавливают ром, а уже утром осуществляется выбор «жертвы», которую будут хоронить. Человека предварительно наряжают в похоронный костюм, кладут в подготовленный гроб, который имеет окно в районе головы, а затем несут на кладбище. Гроб вместе с псевдо-покойником проносят через весь город под похоронную музыку, причем граждане весьма правдоподобно скорбят, что создает впечатление настоящих похорон. Специально подобранная для мероприятия женщина средних лет в процессе также показательно рыдает у гроба, изображая убитую горем вдову. Затем священник произносит подготовленную молитву и гроб отправляется в могилу, а присутствующие под музыку активно бросают в яму цветы и монеты.

В конце такого погребения в рот «покойника» заливают ром и он якобы воскресает чудесным образом. Окружающие не забывают одобрительно приветствовать вновь вернувшегося в мир живых собрата, и в итоге все идут праздновать до вечера. Такая традиция зародилась в 1984 году и, по факту, сохраняется кубинцами как шанс повеселиться и выпить.]]>