Девочка с нездешней улыбкой

Мы, сгрудившись у единственного на весь отряд цветного телевизора, смотрели передачи об ее отдыхе в «Артеке».

25 апреля 1983 девочка, незадолго до того написавшая наивное послание генсеку КПСС Юрию Андропову , получила ответ — через газету «Правда» . Верхи решили использовать письмо Саманты для пропаганды беззубой официальной идеологии позднего СССР, «мира во всем мире». Особенное значение этот первый проблеск «народной дипломатии» приобрел из-за очередного витка гонки вооружений.

В начале того года президент Рональд Рейган назвал СССР «империей зла» и огласил планы Пентагона по размещению в Европе первого эшелона противоракетной обороны Америки.

Саманту пригласили в Союз, чтобы она сама составила мнение о стране и поняла, что никто там завоевывать Штаты не собирается. Конечно, программа двухнедельного визита была политизирована (настолько это возможно для 11-летней девочки, — «ВМ»): Смиты побывали в Мавзолее Ленина, возложили цветы к могиле Неизвестного солдата, пообщались с космонавтом Валентиной Терешковой (лично) и Юрием Андроповым (по телефону). Гвоздем программы стал отдых в «Артеке» — те несколько дней, когда Саманта Смит жила среди советских детей. Ее опекали единственная говорящая по-английски вожатая и «случайная» соседка по палате Наташа, дочь учительницы английского. Я смотрю на старые фото… Она и впрямь была на редкость красивой и яркой девочкой, а искренняя и добрая улыбка делала ее просто неотразимой. Саманте подарили артековскую форму, в ней она нам и запомнилась. Ведь мы впервые узнали, что у американцев тоже есть дети и с ними вполне можно дружить! А жители США , получившие возможность следить за каждым шагом Смитов в стране Советов, вдруг обнаружили, что за «железным занавесом» есть еще что-то, кроме парадов тяжелой военной техники и шагающих строем солдат.

Садясь в самолет в «Шереметьево» , Саманта обернулась и прокричала по-русски «Будем жить!» Дурная примета… Итогом поездки стала книга «Мое путешествие в СССР», где девочка сделала главный вывод: «они такие же, как мы». Родители вполне по-американски капитализировали известность дочери. Смит стала юной звездой ТВ, и в 1984 году даже оказалась ведущей шоу на канале Disney под названием «Саманта Смит едет в Вашингтон… Кампания 1984 года». Шоу было политическим, Смит брала интервью у нескольких кандидатов в президенты, включая Джорджа Макговерна и Джесси Джексона.