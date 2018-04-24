Москва вновь станет музыкальной столицей мира в мае

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал о проведении фестиваля «Московская весна a cappella».

Фестиваль «Московская весна a cappella» пройдет в Москве во второй раз. В этом году он продлится с 27 апреля по 9 мая.

Мероприятие охватит 61 площадку. Помимо улиц и площадей будут задействованы крыши, балконы, лестницы, парки и скверы.

Всего в музыкальном конкурсе примут участие 184 коллектива, 1630 исполнителей из 16 стран мира и 40 регионов России . Конкурсанты будут выступать как в центре, так и в других округах города.

Кореи, Израиля и В этот раз в состязании сразятся исполнители из Германии , Индии, КНР Португалии . На фестиваль приедет коллектив Round 7 из Благовещенска. Кроме того, гости праздника увидят выступление самого большого женского хора из 50 человек.

Выбор площадок для конкурсантов отдельно отметил член жюри Виктор Дробыш.

"Гуляя по солнечным весенним улицам в центре города, ты неожиданно услышишь пение, а потом поднимешь глаза и увидишь исполнителя на балконе исторического здания. Это непередаваемые ощущения! Мне кажется, то, как изменилась Москва, и подобные замечательные события, как предстоящий конкурс, делают наш город таким привлекательным в глазах туристов. А их к нам сейчас приезжает очень много" — сказал Дробыш.

Продюсер подчеркнул, что благоустроенное общественное пространство столицы стало местом, где хочется петь на каждом шагу.

Масштаб московского фестиваля впечатлили итальянца Андреа Фигалло.

"Меня приятно удивило количество участников конкурса. Это и профессиональные исполнители, и любители. Я считаю, что для города такие проекты очень важны. Они помогают исполнителям заявить о себе и создать атмосферу праздника для людей. В прошлом году, наблюдая за участниками здесь, в Москве, я увидел много действительно талантливых коллективов. И глядя на их выступления на разных улицах Москвы, я знакомился с городом, его жителями. Кажется, мы друг другу понравились", — сказал Фигалло.

Для посетителей фестиваля проведут 20 экскурсий, посвященных музыке. Экскурсоводы расскажут, где жили и творили Чайковский и Скрябин, репетировали Вертинский и Хворостовский.

А в столичном метро уже запустили тематический поезд «Московская весна a cappella». Вагоны поезда оформлены в фирменном стиле фестиваля. Пассажиры смогут познакомиться с историей и особенностями пения без музыкального сопровождения.