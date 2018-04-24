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На улице Конёнкова залатали дорожные ямы
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На улице Конёнкова залатали дорожные ямы 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Рабочие отремонтировали асфальтовое покрытие за домом № 5 по улице Конёнкова. Поводом для проведения работ послужило обращение местной жительницы на портал «Наш город».
После выполнения работ пользователь портала получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили.
-Эксплуатирующей организацией ямочный ремонт асфальтового покрытия выполнен, — говорится в ответе.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (вт)
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