На улице Конёнкова залатали дорожные ямы

Рабочие отремонтировали асфальтовое покрытие за домом № 5 по улице Конёнкова. Поводом для проведения работ послужило обращение местной жительницы на портал «Наш город».

После выполнения работ пользователь портала получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили

-Эксплуатирующей организацией ямочный ремонт асфальтового покрытия выполнен, — говорится в ответе.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (вт)