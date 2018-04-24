Минтруд предложил упростить ведение трудовых книжек 

Минтруд предложил изменить систему ведения трудовых книжек. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно поправкам, работодатель не будет обязан знакомить работника под роспись в личной карточке с каждой вносимой в трудовую книжку записью.
«Также в новых правилах предусматривается отмена обязанности скреплять сургучной печатью или опломбировывать приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них», — заявили в пресс-службе ведомства.
Помимо этого, работодатель сможет при увольнении работников заверять записи в трудовой книжке не только печатью организации, но и печатью кадровой службы.