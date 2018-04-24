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Минтруд предложил упростить ведение трудовых книжек
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Минтруд предложил упростить ведение трудовых книжек 

Rambler News Service 57 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Минтруд предложил изменить систему ведения трудовых книжек. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно поправкам, работодатель не будет обязан знакомить работника под роспись в личной карточке с каждой вносимой в трудовую книжку записью.
«Также в новых правилах предусматривается отмена обязанности скреплять сургучной печатью или опломбировывать приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них», — заявили в пресс-службе ведомства.
Помимо этого, работодатель сможет при увольнении работников заверять записи в трудовой книжке не только печатью организации, но и печатью кадровой службы.
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