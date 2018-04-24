Школьники Преображенки стали участниками Дня призывника

Допризывники из школы №1080 «Экополис» побывали в расположении 27-ой отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады имени 60-летия образования СССР.

В прошедшую субботу автобусы с призывниками ВАО приехали в поселок Мосрентген, где дислоцируется прославленная армейская бригада. Вместе с юношами приехали руководители районных призывных комиссий и представители местных органов власти, а транспорт организовали сотрудники военкоматов ВАО по Преображенскому, Перовскому и Измайловскому районам.

Все округа нашего города отправили допризывников — День призывника был городским мероприятием. Будущие солдаты выстроились на плацу воинской части № 61899. Они держали равнение на Знамя воинской части. День призывника начался с торжественного выноса знамени. Прозвучал гимн России , а затем ребят поприветствовали ветераны Вооруженных Сил России, военкома Москвы генерал-майора Виктора Щепилова , членов столичного правительства

К школьникам обратился генерал-майор запаса Владимир Семерда . Он сообщил, что День призывника не просто так проводится незадолго до Дня Победы. Это свидетельство связи поколений.

Затем перед ребятами выступили военные оркестры в составе воспитанников Московского кадетского корпуса и военнослужащих воинской части № 61899. Военнослужащие комендантского полка города Москвы продемонстрировали строевые приёмы с оружием,

Офицеров и солдат мотострелковой бригады наградили ценными подарками от Правительства Москвы. Затем допризывники получили сувениры с символикой своих районов.

Первую часть праздника завершил торжественный марш. Затем будущие призывники осмотрели вооружение и боевую технику мотострелковой бригады, побывали в казармах и поели в армейской столовой.

Экскурсия в музей Боевой Славы мотострелковой бригады и знакомство с действующей военной техникой понравилась юношам из школы №1080, как и показательные выступления взвода разведчиков.