Власти Парижа превратят треть новых зеленых зон в огороды

«Зеленые» зоны Парижа к 2020 г. увеличатся на 100 га за счет посадки растений на крышах и стенах зданий в рамках проекта Parisculteurs, запущенного городским правительством в 2016 г. Треть площади займут сельскохозяйственные культуры. Об этом сообщается на сайте телеканала CNN.

Соглашения о сотрудничестве в области развития сельского хозяйства с властями подписали 74 компании и государственных учреждений. На сегодня город одобрил 75 проектов городских огородов общей площадью 15 га. Ожидается, что они будут поставлять более 500 т продукции.

"Три года назад людей забавлял мой план, — рассказала заместитель мэра Парижа Пенелоп Комите, ответственная за городские парки и другие «зеленые» зоны. — Сегодня жители выращивают фрукты и овощи на крышах и в подвалах. Многие города по всему миру просят поделиться нашим способом. Граждане хотят участвовать в развитии города и быть садоводами".

Как считает Комите, городское сельское хозяйство не только украшает Париж и улучшает местную экологию, но способствует занятости. В первый год проект Parisculteurs создал более 120 рабочих мест. «Городское сельское хозяйство — возможность для Парижа, так как способствует сохранению биоразнообразия и борьбе с изменением климата», — добавила чиновница.

Одним из первых заявку на создание огорода подали основатели сельскохозяйственного стартапа Aéromate Мишель Депорте и Луиз Дулли. Они планировали разместить посадки на крыше медицинского центра на востоке города, принадлежащего парижскому метрополитену. Их предложение арендовать площадь в 500 кв. м одобрили за полгода. На сегодня на ферме, названной La Chambeaudi, выращивают более 40 разновидностей растений и трав. Продукцию покупают рестораны и овощные магазины. На ферме применяется метод гидропоники — растения высаживаются в воду, обогащенную питательными веществами, что позволяет сократить объемы отходов. Использованная жидкость перерабатывается.

По словам менеджера по развитию бизнеса в Aéromate Тео Манесса, стать городским фермером было непросто из-за уровня государственного надзора. «Во Франции каждая деталь должна быть учтена — вы должны сделать все идеально», — отметил специалист. Недавно Aéromate обустроил огород на крыше бизнес-центра Paris Bourse, принадлежащего инвестиционной компании Tishman Speyer, в центре Парижа и планирует создать третью ферму в публичном колледже искусства и дизайна The Duperré School of Applied Arts.

В 2019 г. международный проект Chapel откроет ферму площадью 7061 кв. м. Она станет крупнейшей, расположенной на парижской крыше. Продукцию будет распространять местная торговая сеть Franprix.

Пока самая крупная городская ферма, созданная в 2014 г., еще до старта Parisculteurs, расположена недалеко от станции метро Порт-де-Клиньянкур, в двадцати минутах от Эйфелевой башни. Ее организовала компания La REcyclerie на территории бывшей железнодорожной станции. Хозяйство производит более 1,5 тыс. видов трав и сельхозкультур, в том числе горох и картофель. Помимо растений, здесь выращивают кур и индюшек. Все продукты направляются в кафе на территории фермы.

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