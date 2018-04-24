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В Сокольниках пройдёт торжественное шествие «Марш Победы»
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В Сокольниках пройдёт торжественное шествие «Марш Победы» 

Управа района Сокольники 1 час назад
26 апреля на «Центральной» эстраде Парка культуры и отдыха «Сокольники» состоится праздничное шествие «Марш Победы», посвященный 73-й годовщине победы Советского союза в Великой отечественной войне.
В рамках праздничного мероприятия состоится музыкальный концерт и будет работать полевая кухня. Активное участие в шествии примут школьные отряды. Ветеранам, жителям Сокольников, выдадут продуктовые наборы.
По словам замглавы управы по работе с населением Сокольников И. Ганцель, «Марш Победы» — традиционное мероприятие, которое проходит на ежегодной основе. В нем принимают участие как ветераны, так и все жители Сокольников.
В организации праздника благотворительное участие принимают деловые люди Сокольников.
Начало «Марша Победы» 26 апреля в 11 часов.
Адрес: ПКиО «Сокольники», эстрада «Центральная».
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