В Сокольниках пройдёт торжественное шествие «Марш Победы»

26 апреля на «Центральной» эстраде Парка культуры и отдыха «Сокольники» состоится праздничное шествие «Марш Победы», посвященный 73-й годовщине победы Советского союза в Великой отечественной войне.

В рамках праздничного мероприятия состоится музыкальный концерт и будет работать полевая кухня. Активное участие в шествии примут школьные отряды. Ветеранам, жителям Сокольников, выдадут продуктовые наборы.

По словам замглавы управы по работе с населением Сокольников И. Ганцель, «Марш Победы» — традиционное мероприятие, которое проходит на ежегодной основе. В нем принимают участие как ветераны, так и все жители Сокольников.

В организации праздника благотворительное участие принимают деловые люди Сокольников.

Начало «Марша Победы» 26 апреля в 11 часов.

Адрес: ПКиО «Сокольники», эстрада «Центральная».