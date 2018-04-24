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Задержать преступника помогут интерактивные карты
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Задержать преступника помогут интерактивные карты 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
У московской полиции появился новый центр оперативного управления. Во время чемпионата мира по футболу здесь развернется штаб, сотрудники которого будут следить за безопасностью на улицах столицы.
В новом центре оперативного управления установлена «видеостена», на которую в режиме реального времени можно вывести изображения с любых видеокамер, установленных в городе. Таким образом, у полиции в разных уголках столицы есть не менее 160 тысяч дополнительных устройств для наблюдений.
— С их помощью мы контролируем обстановку на улицах, во дворах, на дорогах города, а также на объектах предстоящего чемпионата мира по футболу, — рассказал замначальника Главного управления столичной полиции Андрей Понорец.
При этом возможности оперативного центра позволяют его сотрудникам не просто зафиксировать случаи нарушения порядка, но и направить на задержание злоумышленников патрули, которые находятся неподалеку. Все машины с экипажами, заступившими на дежурство, отображаются на интерактивной карте.
— В среднем, чтобы доехать до места преступления, нам нужно не больше пяти минут, — заверяет начальник оперативного управления Главка столичной полиции Вадим Малеваный.
Для тренировки личного состава в новом центре оборудованы спортзал и современный интерактивный тир.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Собянин, мэр Москвы:
— Вопросам безопасности жителей и гостей города мы уделяем особое внимание: ремонтируем и строим здания, стараемся обновлять технику и информационные системы, чтобы работа столичных полицейских была еще эффективнее.
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