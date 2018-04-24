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Танцы, гимнастика, скандинавская ходьба: парк «Сокольники» приглашает на «Активное долголетие»
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Танцы, гимнастика, скандинавская ходьба: парк «Сокольники» приглашает на «Активное долголетие» 

Управа района Сокольники 1 час назад
В пресс-службе столичной мэрии уточняется, что к проекту правительства Москвы «Московское долголетие» присоединились двадцать шесть парков, в том числе парк «Сокольники».
К началу летнего сезона число парков возрастет. Парки предлагают пожилым москвичам (от пятидесяти лет) присоединиться к групповым занятиям по разным направлениям. Это обучение и развитие, творчество и досуг, и, безусловно, спорт. Все занятия проходят на бесплатной основе. Сейчас ведется набор в группы. Для участия в «Активном долголетии» нужно всего лишь подать заявку в территориальный центр социального обслуживания. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту.
В парке «Сокольники» для москвичей старшего поколения пройдут занятия по скандинавской ходьбе, танцам и гимнастике. Также здесь можно поиграть в бильярд, заняться фитнесом, физкультурой и посетить тренировки по общей физической подготовке (ОФП). В Восточном административном округе к проекту «Активное долголетие» также подключились Перовский и Измайловский парки и Сиреневый сад.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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