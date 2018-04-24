Ещё
«Активные граждане» украсили кустарниками пять дворов района Сокольники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня

«Активные граждане» украсили кустарниками пять дворов района Сокольники 

Управа района Сокольники 1 час назад
В прошедшее воскресенье, 22 апреля, жители Сокольников приняли участие в посадке более 240 кустарников сирени, спиреи и розы морщинистой. Сорта растений для украшения придомовых территорий в рамках акции «Миллион деревьев» жители выбрали на портале «Активный гражданин».
В акции приняли участие сотни жителей и активистов: члены Молодежной палаты, ветераны, сотрудники ДМЦ «Сокольники». Многие пришли с детьми и внуками.
В посадке приняли участие представители управы, а также народные избранники.
К озеленению подключились сотрудники «Жилищника» района Сокольники: они подвозили грунт, раскапывали твердую почву, выдавали всем лопаты, грабли и перчатки.
— Мы со знакомыми пришли семьями, — рассказала жительница Сокольников Наталья Зиновьева, — Важно: чтобы наши дети ощущали свою сопричастность к сбережению природы и привыкали заботиться об окружающей среде
Молодые растения появились во дворах дома 6 на улице Охотничья, дома 21 на Русаковской и дома 28 на Маленовской улицах.
Все, кто не успел поучаствовать в озеленении района, смогут это сделать 27 апреля. Посадка пройдет во дворе дома 1 на 3-й Сокольнической улице, во дворах домов 6 и 39 на улице Гастелло, возле дома 1 на улице Жербунова и возле дома 12 на улицей 2-й Рыбинской.
Этой весной в Сокольниках проведут озеленение в двенадцати дворовых территориях и посадят порядка 500 кустарников.
Управа района Сокольники: последние новости
Танцы, гимнастика, скандинавская ходьба: парк «Сокольники» приглашает на «Активное долголетие» Москвичам предлагают оставить свой след в парке «Сокольники» Конкурс талантов пройдет в школе-интернате №30
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ382
Совет Европы пригрозил наказать Россию274
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»88
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии34
Минобороны показало «Зверей с Востока»48
Видео
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение