«Активные граждане» украсили кустарниками пять дворов района Сокольники

В прошедшее воскресенье, 22 апреля, жители Сокольников приняли участие в посадке более 240 кустарников сирени, спиреи и розы морщинистой. Сорта растений для украшения придомовых территорий в рамках акции «Миллион деревьев» жители выбрали на портале «Активный гражданин».

В акции приняли участие сотни жителей и активистов: члены Молодежной палаты, ветераны, сотрудники ДМЦ «Сокольники». Многие пришли с детьми и внуками.

В посадке приняли участие представители управы, а также народные избранники.

К озеленению подключились сотрудники «Жилищника» района Сокольники: они подвозили грунт, раскапывали твердую почву, выдавали всем лопаты, грабли и перчатки.

— Мы со знакомыми пришли семьями, — рассказала жительница Сокольников Наталья Зиновьева, — Важно: чтобы наши дети ощущали свою сопричастность к сбережению природы и привыкали заботиться об окружающей среде

Молодые растения появились во дворах дома 6 на улице Охотничья, дома 21 на Русаковской и дома 28 на Маленовской улицах.

Все, кто не успел поучаствовать в озеленении района, смогут это сделать 27 апреля. Посадка пройдет во дворе дома 1 на 3-й Сокольнической улице, во дворах домов 6 и 39 на улице Гастелло, возле дома 1 на улице Жербунова и возле дома 12 на улицей 2-й Рыбинской.

Этой весной в Сокольниках проведут озеленение в двенадцати дворовых территориях и посадят порядка 500 кустарников.