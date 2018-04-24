Севастопольский «Херсонес» ушел от антикрымских санкций

Учебный парусный фрегат «Херсонес» сменил порт приписки с Севастополя на Сочи . По словам капитана Дмитрия Тесленко, такое изменение по сути ничего не меняет, однако поможет экипажу избежать возможных сложностей при заходе в иностранные порты.

— Наш «Херсонес» остается севастопольским. Базироваться мы будем, как и прежде, у севастопольского Морского вокзала, — уверяет капитан.

И все-таки на корме фрегата теперь гордая надпись «Сочи». Обычная практика морского бизнеса — ходить под т.н. «удобным» флагом. Множество американских и европейских судов поднимают флаги маленьких стран типа Либерии Барбадоса или Панамы, где низкая плата за регистрацию, низкие налоги или их полное отсутствие. Лет десять назад в Камышовой бухте Севастополя с удивлением узрели теплоход под монгольским флагом. А порт приписки был Улан-Батор

Кавказская «приписка» нашего «Херсонеса» снимает всякие ограничения на заходы в чужие гавани и на участие в международных регатах. Главное — крымские курсанты гарантированно получат практику дальних походов без угрозы попасть под подлые «санкционные» проблемы.

Вот реакция социальных сетей города-героя: «Правильно сделали, т.к. на борту фрегата дети и не дай Бог им страдать от каких-либо политических дебилов. Пусть спокойно посмотрят пацаны мир и дальние моря. Счастливого плавания ребятам и попутного ветра!..»

Как бы там ни было, севастопольцы помнят настоящий праздник, когда летом 2016 года в Южной бухте пришвартовался спасенный от уничтожения крымский парусник — легендарный «Херсонес». На Графской пристани состоялась торжественная церемония подъема парусов. Речь о единственном в мире судне, которое два десятилетия назад на выключенных двигателях обогнуло самый опасный для мореплавания мыс Горн, крайнюю точку южноамериканского архипелага Огненная Земля.

С тех пор повторить подвиг «Херсонеса» никто не смог. В украинские времена он считался учебной базой Керченского государственного морского технологического университета. Чтобы добыть денег, катали туристов. При президенте Ющенко не заплатили германской фирме за ремонтные работы. И фрегат оказался под угрозой ареста. Эксплуатация была прекращена, судно поставлено на отстой. Ржавело, рушилось, превращалось в металлолом.

С тех пор ни единого выхода в море. С борта украли все, что смогли. Украинцы бросили фрегат гнить на мертвом приколе опустевшего Керченского порта.

Казалось, судьба трехмачтового красавца предрешена. И тут грянула спасительная «Крымская весна». Русские моряки не понимали, как можно уничтожать такую белокрылую сказку. Летом 2014-го в освобожденном Крыму между Росрыболовством Минтрансом РФ разгорелся жаркий спор на право владения разрушенным фрегатом. Победило министерское ФГУП «Росморпорт».

Уже следующей зимой облезлый корабль-призрак без парусов притащили в Севастополь и поставили в док. Капитальная модернизация прошла на базе севастопольского филиала Центра судоремонта «Звездочка» . Восстановлены надводная и подводная части корпуса, электрооборудование, палуба, парусный такелаж. Кораблю возвращена первоначальная окраска, только декор кормы и форштевня выполнены «золотыми».

После ходовых испытаний последовали радостные рапорты, что проверка всех систем и механизмов фрегата прошла успешно.

Только вернувшись в родную гавань, Крым смог сохранить легендарный «Херсонес». Его побратим, корабль-мечта, великолепный украинский парусный барк «Товарищ» продан Германии . Курсанты Херсонского мореходного училища могут окончательно забыть о своем былом трехмачтовом чуде. Превращенный в развалины, донельзя униженный «Товарищ» обошелся немцам в чисто символическую цену — полмиллиона евро.

Но не ушла еще из памяти потрясающая картина — солнечные блики, огромное синее небо, бескрайняя гладь Черного моря, а посреди всего этого великолепия держит курс в океан барк «Товарищ». По борту выстроились курсанты Херсона и Одессы,

счастливые и гордые в своих белых робах. Каждый год — рейсы через Атлантику, вокруг Африки, к берегам Индонезии , Южной Америки, Индии, к Бермудским островам

Когда парусник возвращался в Херсон, на набережной было не протолкнуться от восторженных зрителей. Увы, при «незалежности» корабль почему-то отправили на ремонт в Великобританию . Хотя Херсонский судоремонтный завод заявлял о возможности ремонтных работ на собственных верфях. Здешние корабелы вполне успешно справлялись с подобной задачей.

Нет, украинским боссам хотелось «отмыть» деньги. В 1993-м «Товарищ» еще участвовал в регате у британских берегов, где одержал свою последнюю победу. Потом встал в док Ньюкасла. Однако у владельца судна — Министерства образования Украины не нашлось трех миллионов долларов, чтобы оплатить новые счета. Кораблю запретили выход в море.

Последнюю точку в украинской истории «Товарища» поставило германское общество «Tall-Ship Friends»— «Организация

друзей парусного флота». Немцы выкупили парусник на собранные пожертвования. Барк был погружен на плавучий док, потому что самостоятельно передвигаться уже не мог, и доставлен в гавань Штральзунд. Жители города

встретили новое приобретение овацией. Переименовали в «Горх Фок I». Используют как музей, на палубах проводят банкеты и свадебные церемонии. Неспешно реконструируют, чтобы снова отправиться в плавание.

В планах «Друзей парусного флота» — круизы по Балтике и Северному морю. А старая херсонская мореходка сейчас громко называется Херсонской государственной морской академией. «В качестве судна для обучения курсантов нам вполне достаточно имеющегося теплохода типа „река-море“, — говорит ректор ХГМА Владимир Ходаковский.

Гарным хлопцам в сельских рубахах— вышиванках парусников „нэ треба“…

В составе боевого флота США — барк „Игл“, крупнейшее судно Академии Береговой охраны. Кроме того, Морская академия Аннаполисе активно использует для курсантской практики серийные океанские крейсерские яхты максимального тоннажа.

Самое современное из учебных судов Британского корпуса морских кадетов — бриг „Роялист“ специальной постройки. Англичане эксплуатируют еще два однотипных трехмачтовых учебных судна — » Сэр Уинстон Черчилль » и «Малькольм Миллер».

Неизменный участник и троекратный победитель атлантических регат — учебное судно Высшего военно-морского училища в Киле барк «Горх Фок» ежегодно совершает три плановых учебных рейса. На барке прошли практику семь тысяч будущих офицеров Германии.

России целая эскадра знаменитых учебных парусников. Самый быстрый в мире — питерский «Мир» — часто принимает на своем борту Владимира Путина

Глава страны лично отстаивал четырехмачтовый барк «Седов», попавший под арест во французском порту Брест. Корабль вернули, на «Седове» продолжают практику курсанты Мурманска

Мировой известностью пользуется наш калининградский красавец-«Крузенштерн». Признанной гордостью Владивостока считаются учебные фрегаты «Паллада» и «Надежда».

И вот два года назад и черноморцы получили капитально отремонтированный, фактически спасенный от гибели «Херсонес».

…Парусники символичны. Они приходят к людям, как летящее воплощение красоты, любви и силы. Каждая страна, в которой живет достоинство — обязательно подымает свои паруса. А если достоинства нет, паруса гниют в трюмах, а реи становятся похожими на мертвый остов.

Барк «Мирча», практически однотипный угробленному Украиной «Товарищу» — ходит под флагом ВМС Румынии . Побеждает в регатах, носит имя победителя турок, господаря Валахии князя Мирчи Старого. Форштевень украшен скульптурным изображением национального героя в развевающемся плаще. Наверное, нет в этом прямой связи, но как лихо «отжали» румыны в международном суде нефтеносный шельф острова Змеиный, вроде бы принадлежавший прежде украинским хуторянам!

Самостийники отказались от своего крылатого «Товарища», для обучения майданным героям «вполне достаточно» примитивной речной баржи. Вот символ, наполненный вполне конкретным содержанием. Открытое море и богатые шельфы принадлежать хуторянам в принципе не могут.

У причала Практической гавани Одессы догнивает последний полнорейный парусник Украины — трехмачтовый фрегат «Дружба». Он не выходил в море двадцать лет. Несчастный брат-близнец «Мира», «Надежды» и «Паллады», которые успешно и очень активно эксплуатируются в России.

Руководство Одесской национальной морской академии слезно просило командование ВМСУ принять «Дружбу» для использования в качестве учебного корабля. Мол, сможем эффективно демонстрировать гордый желто-блакитный прапор на международной арене, как делают учебные парусные корабли военных флотов других стран. Украинские флотоводцы ответили, что «нема грошей».

Зря шановное панство копало Черное море. Ржавые подтеки по белому борту гибнущего фрегата давно не закрашивают. Океанский трехмачтовик недвижимо стоит на приколе, плотно зажатый остатками украинской эскадры, бежавшей из Крыма.

Из досье «СП»

Парусное учебное судно «Херсонес» построено в Польше на Гданьской судоверфи в 1989 году. Первоначально названо « Александр Грин ». Но по окончанию постройки в честь 1000-летия крещения Руси переименовано в «Херсонес».

Современный трехмачтовый фрегат с полным прямым парусным вооружением. Является одним из шести однотипных судов: «Дар Млодзёжи», «Дружба», «Мир», «Паллада» и «Надежда». Суда этой серии являются самыми быстроходными учебными парусниками по классификации STI (Sail Training International).