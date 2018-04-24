Фестиваль юных журналистов в Бибиреве завершился старинным балом

Шестой открытый фестиваль юных журналистов Москвы , который проходил на площадке центра детского и юношеского творчества «Бибирево» завершился балом в лучших традициях 18–19 веков. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Гости и участники бала исполнили полонез, падеграс, вальс и польку. Завершилось мероприятие церемонией награждения победителей. Членам жюри всегда приходится в этом случае нелегко, ведь каждая команда показывает потрясающие навыки журналистского мастерства, а каждый из них — невероятно талантлив, — поделились в администрации ЦДЮТ «Бибирево».

Открытый фестиваль юных журналистов представляет творчество редакций молодежных СМИ и студий журналистики (кружков, союзов, объединений, мастерских) государственных образовательных учреждений Москвы. (вт)