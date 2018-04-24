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Фестиваль юных журналистов в Бибиреве завершился старинным балом
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Фестиваль юных журналистов в Бибиреве завершился старинным балом 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Шестой открытый фестиваль юных журналистов Москвы, который проходил на площадке центра детского и юношеского творчества «Бибирево» завершился балом в лучших традициях 18–19 веков. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Гости и участники бала исполнили полонез, падеграс, вальс и польку. Завершилось мероприятие церемонией награждения победителей. Членам жюри всегда приходится в этом случае нелегко, ведь каждая команда показывает потрясающие навыки журналистского мастерства, а каждый из них — невероятно талантлив, — поделились в администрации ЦДЮТ «Бибирево».
Открытый фестиваль юных журналистов представляет творчество редакций молодежных СМИ и студий журналистики (кружков, союзов, объединений, мастерских) государственных образовательных учреждений Москвы. (вт)
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