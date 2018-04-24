В Саратове прошло первое занятие «Школы медиа-волонтера»

САРАТОВ , 24 апр — РИА Новости . На окружном форуме добровольцев Приволжского и Южного федеральных округов в Саратове состоялось первое офлайн-занятие школы медиаволонтера. Представитель МИА «Россия сегодня» Елена Давыдова провела интерактивный мастер-класс для членов волонтерских организаций.

"Медиаволонтерство — пока абсолютно новая идея, и она не до конца сформирована. Поэтому наша с вами задача сегодня — обкатать ее на вашей аудитории и понять, зачем это нужно вам и нам, журналистам", — отметила она.

Это направление волонтерской деятельности еще нешироко развито в России . Главная задача проекта агентства — помочь добровольцам быстро, эффективно и грамотно распространять информацию с просьбой о помощи, решать конкретные вопросы, эффективно привлекать людей на мероприятия и наладить коммуникацию между волонтерскими объединениями и организациями.

"Рассказывать о своих успехах — это не хвастовство, вы делитесь опытом", — подчеркнула Давыдова, добавив, что сначала этот опыт необходимо структурировать у себя в голове, а вот для этого нужны хотя бы минимальные журналистские навыки.

Спикер также призвала присутствующих на мероприятии подключиться к работе школы медиаволонтера, помогать друг другу оформлять истории добровольцев и учить волонтеров правильно формулировать их кейсы.

В ходе первого занятия школы участникам предложили сформулировать учебный пост в социальных сетях с призывом к помощи и совместному действию. Кроме того, в редакцию спецпроекта был направлен первый запрос от волонтеров на обработку их истории.

В рамках практического занятия участники смогли ответить на три главных вопроса медиаволонтерства: как, о чем и зачем писать. Закрепить полученные навыки они смогут на спецпроекте агентства «Год волонтера», где после майских праздников появится специальная рубрика с рекомендациями журналистов МИА «Россия сегодня» и представителей других российских СМИ о том, как распространить информацию и работать с аудиторией.

Помимо этого, начиная с сегодняшнего дня, все желающие принять участие в работе школы медиаволонтера, получить комментарий от профессиональных журналистов и поделиться своими историями успеха могут отправлять запросы на адрес sn@rian.ru.

"Не могу сказать, что мы сможем отвечать в режиме онлайн круглосуточно, но каждый ваш вопрос будет обязательно обработан, и вы получите ответ от профессиональных журналистов. Через эту школу мы надеемся получить грамотных медиаволонтеров хотя бы через несколько месяцев", — отметила Елена Давыдова.

Также Елена Давыдова рассказала историю появления акции «Георгиевская ленточка», которая родилась в агентстве РИА Новости, и раздала это символ участникам.