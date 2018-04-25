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Для доработки законопроекта о контрсанкциях в отношении США создадут рабочую группу
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Для доработки законопроекта о контрсанкциях в отношении США создадут рабочую группу 

duma.gov.ru 2 часа назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
Возглавит рабочую группу Первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков. Также от Государственной Думы в состав рабочей группы войдут Председатель Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, а от Совета Федерации — Первый заместитель Председателя СФ Николай Федоров и Председатель Комитета Совета Федерации Дмитрий Мезенцев. Кроме того, в деятельности рабочей группы примут участие представители деловых сообществ и Общественной палаты. Рабочая группа совместно с представителями Правительства РФ займется сбором и анализом поступающих предложений. Как заявил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, «нормы закона об ответных мерах в отношении США должны быть более универсальные». «Это позволит Президенту и Правительству расширить инструментарий для принятия решений по противодействию санкциям США, направленным против нашей страны», — отметил он. Напомним, что законопроект был разработан как ответная мера на вызовы США, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как России в целом, так и ее граждан и юрлиц. Документ предоставляет Правительству полномочия по введению мер экономического и политического характера. В частности, речь идет об ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которой является США или другие государства, которые поддерживают те меры, которые США приняли по отношению к России. Кроме того, в нем говорится об алкогольной и табачной продукции, софте, а также о лекарствах.
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