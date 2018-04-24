Массовая гибель голубей произошла у станции метро «Бабушкинская» в Москве

У метро «Бабушкинская» в Москве очевидцы сняли на видео массовую гибель голубей. Птичьи тушки усеяли газон рядом с вестибюлем метро. Орнитолог Вадим Авданин пояснил «360», с чем может быть связан массовый падеж птицы.

По мнению орнитолога, природу винить в этом не следует. Здесь явно виден чей-то злой умысел.

Вообще это повод для эпидстанции провести анализ этих птиц, потому что фантазировать можно сколько угодно, а это либо заболевание, либо отравление

— Вадим Авданин, орнитолог.

По словам эксперта, если учесть такую массовую гибель птиц в одном месте, скорее всего речь идет именно об отравлении. Если, конечно, кто-то не решил позабавиться стрельбой из пневматического оружия — что тоже исключать нельзя. Впрочем, если на теле птиц нет ран, то с большой долей вероятности — отравление, считает Вадим Авданин.

Погоду винить в гибели птиц не следует, добавил эксперт. В эти дни ничего страшного для голубей в смысле атмосферных явлений в Москве не происходило.

Защитники животных перед Благовещением проведут акцию, нацеленную на то, чтобы люди не покупали птиц «с рук». Церковная традиция предписывает в праздник отпускать пернатых на волю. Алчные люди этим пользуются.