Ещё
Массовая гибель голубей произошла у станции метро «Бабушкинская» в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня

Массовая гибель голубей произошла у станции метро «Бабушкинская» в Москве 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
У метро «Бабушкинская» в Москве очевидцы сняли на видео массовую гибель голубей. Птичьи тушки усеяли газон рядом с вестибюлем метро. Орнитолог Вадим Авданин пояснил «360», с чем может быть связан массовый падеж птицы.
По мнению орнитолога, природу винить в этом не следует. Здесь явно виден чей-то злой умысел.
Вообще это повод для эпидстанции провести анализ этих птиц, потому что фантазировать можно сколько угодно, а это либо заболевание, либо отравление
— Вадим Авданин, орнитолог.
По словам эксперта, если учесть такую массовую гибель птиц в одном месте, скорее всего речь идет именно об отравлении. Если, конечно, кто-то не решил позабавиться стрельбой из пневматического оружия — что тоже исключать нельзя. Впрочем, если на теле птиц нет ран, то с большой долей вероятности — отравление, считает Вадим Авданин.
Погоду винить в гибели птиц не следует, добавил эксперт. В эти дни ничего страшного для голубей в смысле атмосферных явлений в Москве не происходило.
Защитники животных перед Благовещением проведут акцию, нацеленную на то, чтобы люди не покупали птиц «с рук». Церковная традиция предписывает в праздник отпускать пернатых на волю. Алчные люди этим пользуются.
360tv.ru: последние новости
Сенатор Сергей Лисовский предложил бедным россиянам лечиться марганцовкой и аскорбинками Пластическая клиника не уволила хирурга, который делал операцию умершей пациентке Участниками шествия «Бессмертный полк» станут около миллиона человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ409
Совет Европы пригрозил наказать Россию277
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии39
«Газпром» готов «добить Украину»75
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»92
Видео
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение