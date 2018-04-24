В столице появился филиал Московского государственного института культуры

«В Москве открылся филиал МГИКа, основное здание которого находится в Химках. В отремонтированном здании, которое ранее принадлежало Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма, разместятся кафедры первого в России факультета государственной культурной политики, театрально-режиссерского факультета, факультета дополнительного образования», — говорится в сообщении.

Открывая новый корпус МГИКа, министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский отметил, что здание находилось в плачевном состоянии, ремонтные работы начались в 2015 году.

Ректор института Арсений Миронов отметил, что на капремонт здания было потрачено 140 миллионов рублей.

«Все это оказалось возможным только при серьезной поддержке министерства культуры Российской Федерации, в том числе финансовой. Более 140 миллионов рублей было выделено в течение трех лет», — сказал он.

Министр культуры отметил, что условия для учебы в новом филиале созданы отличные. В ходе работ были заменены окна, системы отопления водоснабжения, водоотведения, вентиляции и канализации, а также кровля. Также были отремонтированы все внутренние помещения и фасад, закуплено современное оборудование.

«Скажу откровенно, я как-то даже завидую, потому что я учился не в самом плохом вузе, но у нас, например, нет такой телестудии, таких возможностей для производства собственного видеоконтента. Все сделано очень красиво, современно», — поделился Мединский своими впечатлениями.

Здание на 5-й Магистральной улице, 5, было построено в 1958 году и ранее принадлежало Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма. Его площадь составляет 4 тысячи квадратных метров.