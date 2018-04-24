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Жители 12 муниципалитетов Подмосковья на прошлой неделе не жаловались на благоустройство
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Жители 12 муниципалитетов Подмосковья на прошлой неделе не жаловались на благоустройство 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
На минувшей неделе от жителей Подмосковья в Госадмтехнадзор поступило порядка 700 жалоб на благоустройство, при этом ни одной жалобы не поступило из 12 муниципалитетов региона, а из Черноголовки жалоб нет уже в течение месяца, сообщила во вторник глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.
«В Госадмтехнадзор Московской области ежедневно поступают обращения граждан по вопросам содержания и благоустройства территорий. По итогам минувшей недели в службу поступило 707 обращений от жителей региона. Из 12 муниципальных образований региона на минувшей неделе в Госадмтехнадзор не поступило ни одной жалобы на содержание и благоустройство территорий», — сказала Витушева.
По ее словам, уже месяц в Госадмтехнадзор не поступают жалобы из городского округа Черноголовка.
Не направили жалоб жители городских округов Звездный городок, Восход, Пущино, Протвино, Молодежный, Бронницы, Рошаль, Власиха, Шаховская, Электрогорск, а также Можайск, перечислила главный государственный административно-технический инспектор Московской области.
Она добавила, что Госадмтехнадзор уделяет огромное внимание выстраиванию работы с лицами, отвечающими за благоустройство в муниципалитетах, в результате возможно быстрое решение проблемных вопросов по наведению порядка и чистоты.
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