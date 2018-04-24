В МВД России состоялась встреча с представителями Министерства общественной безопасности Китая

Российская сторона была представлена делегацией из числа сотрудников ГУУР, ДДО, ГУТ и НЦБ Интерпола МВД России, которую возглавил заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности ГУУР МВД России полковник полиции Александр Матвеев

В состав китайской делегации вошли заместитель начальника управления уголовного розыска Министерства общественной безопасности Китая Дун Сяоган, а также сотрудники уголовного розыска Министерства и Департаментов общественной безопасности провинции Гуандун и Автономного района Внутренняя Монголия

Участники встречи обсудили актуальные вопросы борьбы с организованной преступностью, при этом основное внимание было уделено определению приоритетных направлений в сфере пресечения незаконной деятельности международных организованных преступных групп, действующих на территории обеих стран.

Также рассмотрены вопросы сотрудничества правоохранительных органов России и Китая с использованием каналов Интерпола и проблемы обеспечения безопасности на объектах транспорта.

Стороны положительно оценили результаты проведенной рабочей встречи и констатировали единое понимание современных вызовов и угроз.

В этот же день представители Китайской Народной Республики ознакомились с организацией работы Ситуационного центра Главного управления МВД России по г. Москве и обеспечением безопасности на транспорте на Казанском железнодорожном вокзале г. Москвы.

В рамках культурной программы китайская делегация посетила музеи Московского Кремля и музей истории Московского уголовного розыска.