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В МВД России состоялась встреча с представителями Министерства общественной безопасности Китая
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В МВД России состоялась встреча с представителями Министерства общественной безопасности Китая 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сегодня в Москве на Житной,16 прошла рабочая встреча представителей МВД России с делегацией Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики.
Российская сторона была представлена делегацией из числа сотрудников ГУУР, ДДО, ГУТ и НЦБ Интерпола МВД России, которую возглавил заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности ГУУР МВД России полковник полиции Александр Матвеев.
В состав китайской делегации вошли заместитель начальника управления уголовного розыска Министерства общественной безопасности Китая Дун Сяоган, а также сотрудники уголовного розыска Министерства и Департаментов общественной безопасности провинции Гуандун и Автономного района Внутренняя Монголия.
Участники встречи обсудили актуальные вопросы борьбы с организованной преступностью, при этом основное внимание было уделено определению приоритетных направлений в сфере пресечения незаконной деятельности международных организованных преступных групп, действующих на территории обеих стран.
Также рассмотрены вопросы сотрудничества правоохранительных органов России и Китая с использованием каналов Интерпола и проблемы обеспечения безопасности на объектах транспорта.
Стороны положительно оценили результаты проведенной рабочей встречи и констатировали единое понимание современных вызовов и угроз.
В этот же день представители Китайской Народной Республики ознакомились с организацией работы Ситуационного центра Главного управления МВД России по г. Москве и обеспечением безопасности на транспорте на Казанском железнодорожном вокзале г. Москвы.
В рамках культурной программы китайская делегация посетила музеи Московского Кремля и музей истории Московского уголовного розыска.
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