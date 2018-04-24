Дрозденко заявил, что эффективность работы большинства госслужащих Ленобласти 50% и ниже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 24 апреля. / ТАСС /. Власти Ленинградской области провели оценку продуктивности работы региональных чиновников, в ходе которой выяснилось, что эффективность труда пяти из шести госслужащих равна примерно 50%. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Александр Дрозденко.

"Мы провели анализ работы госслужащих — в среднем эффективность работы госслужащих 75% и выше, и это только одного из шести госслужащих. А остальных пяти — 50% и ниже", — сказал Дрозденко.

"При этом я хочу сказать, что это не субъективная оценка — это оценка, которая дана в результате анонимного анкетирования самими госслужащими. Они сами признаются, что они дублируют функции друг друга, пересекаются с соседними комитетами, госучрежжениями, управлениями, а иногда и просто работают «на корзину», — добавил глава региона.

По мнению губернатора, эту проблему для дальнейшего развития области можно решить за счет развития многофункциональных центров и административной реформы. «Я утвердил программу административной реформы, и ее результат очень простой — это передача отдельных полномочий, которые не являются чиновничими, госучреждениям, либо на аутсорсинг, либо передача на муниципальный уровень», — отметил Дрозденко.

Административная реформа

Как сообщалось ранее, власти Ленинградской области планируют провести административную реформу, сократить накладные расходы, а также штат администрации и муниципалитетов. Регион за счет этого надеется сэкономить до 2 млрд рублей.

Завершить реформу планируют к началу 2019 года. Реформа должна коснуться государственных учреждений области, их планируется укрупнить и благодаря этому сократить руководящие должности. Убыточные госучреждения ликвидируют.