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Будущие солдаты из САО приняли участие в Дне призывника
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Будущие солдаты из САО приняли участие в Дне призывника 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Весенний призыв в ряды Вооруженных сил в самом разгаре. Традиционно в начале призывной кампании проводится День призывника, когда молодые люди смогут познакомиться с буднями армейской жизни.
Этой весной День призывника проводился на базе войсковой части 61899 (пос. Мосрентген). В минувшие выходные от района Беговой в воинскую часть ездили пять жителей района, учащихся колледжа номер 8 им. И. Ф. Павлова.
В соответствии с Планом проведения социально-патриотической акции «День призывника в городе Москве», молодые люди своевременно прибыли в воинскую часть, где приняли участие в общем построении на плацу и торжественном митинге.
После торжественного построения призывники ознакомились с музеем Боевой Славы войсковой части 61899, посмотрели, как живут и учатся ратному мастерству военнослужащие части, а также посмотрели и потрогали своими руками стрелковое оружие и боевую технику.
После показательного выступления взвода разведки все участники прошли к полевым кухням для приема «солдатской каши», отведав которую будущие защитники Родины разъехались по домам с хорошим настроением и желанием служить в Вооруженных силах на благо своей Отчизны.
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