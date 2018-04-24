Будущие солдаты из САО приняли участие в Дне призывника

Весенний призыв в ряды Вооруженных сил в самом разгаре. Традиционно в начале призывной кампании проводится День призывника, когда молодые люди смогут познакомиться с буднями армейской жизни.

Этой весной День призывника проводился на базе войсковой части 61899 (пос. Мосрентген). В минувшие выходные от района Беговой в воинскую часть ездили пять жителей района, учащихся колледжа номер 8 им. И. Ф. Павлова.

В соответствии с Планом проведения социально-патриотической акции «День призывника в городе Москве », молодые люди своевременно прибыли в воинскую часть, где приняли участие в общем построении на плацу и торжественном митинге.

После торжественного построения призывники ознакомились с музеем Боевой Славы войсковой части 61899, посмотрели, как живут и учатся ратному мастерству военнослужащие части, а также посмотрели и потрогали своими руками стрелковое оружие и боевую технику.

После показательного выступления взвода разведки все участники прошли к полевым кухням для приема «солдатской каши», отведав которую будущие защитники Родины разъехались по домам с хорошим настроением и желанием служить в Вооруженных силах на благо своей Отчизны.