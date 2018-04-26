Омские детские поликлиники получат 227 млн рублей на масштабное обновление оборудования

"Такого масштабного обновления оборудования в детских поликлиниках у нас еще не было. На эти цели будет направлено 227,7 млн рублей, из которых 167,7 млн рублей — это федеральная субсидия, и 60 млн рублей выделил региональный бюджет", — рассказала Оспенникова.

По словам министра здравоохранения Омской области Андрея Стороженко, эти средства предназначены именно для оснащения учреждений современным оборудованием. «В программу оснащения войдут все детские поликлиники в городе и в селе, как самостоятельно функционирующие, так и входящие в состав ЦРБ или лечебных учреждений для взрослого населения. Оснащение будет разноплановым, в зависимости от потребности — УЗИ-аппараты, рентгеновское оборудование, эхокардиографы, другие медицинские комплексы», — процитировали в пресс-службе Стороженко.

Оспенникова отметила, что раньше новое оборудование в регионе приобреталось в основном для замены вышедшего из строя. «Как правило, при этом больше старались наполнить современным оборудованием стационары, а не поликлиники», — рассказала представитель Минздрава

Государственная система здравоохранения Омской области представлена 109 госучреждениями, в которые входят 32 больницы в сельских районах. Жителям отдаленных населенных пунктов помощь оказывают 43 участковые больницы, 10 амбулаторий 808 ФАПов.